Devojke, oprez: 4 znaka da nije preboleo bivšu

Možda ni on sam nije svestan da samo zavarava sebe, ali nemojte nasedati

Nakon svežeg rakida retko ko je u mogućnosti da razmišlja potpuno jasno, “hladne glave“ i uglavnom su česte promene raspoloženja.

Iako je nekima u tim trenucima najbolje da pokušaju da utehu nađu u drugoj vezi, to se često ispostavi kao loša opcija za drugu stranu, koja u većini slučajeva nakon nekog vremena bude povređena.

Problem je u tome što je teško započeti novu vezu, dok ste još u stadijumu ranjivosti zbog možda i neprežaljene stare veze.

Neki muškarci nisu ni svesni da time što misle da će im sa drugom osobom biti sve fenomenalno, u stvari lažu sami sebe.

Predstavljamo vam nekoliko signala koji ukazuju na to da muškarac sa kojim ste u vezi vas možda samo koristi kao utehu posle raskida:

Počeo je vezu sa vama nekoliko dana nakon raskida

Ukoliko vam je već priznao da je doživeo grub raskid i da se veza završila pre svega tri dana, nije moguće da je već uspeo da preboli bivšu devojku. Bez obzira na to što je on možda bio taj koji je završio celu priču, u svakom je slučaju vreme potrebno kako bi se stvari slegle i osećanja kristalizovala. Ako prebrzo započne vezu sa vama, verovatno će za sobom nositi dozu ogorčenosti i ostaviti brojna pitanja otvorena, što se neće završiti dobro.

Previše je oduševljen vezom sa vama

To što on nastoji da svaki svoj slobodan trenutak provodi sa vama ne znači da je on nužno zaljubljen u vas, već da se plaši svojih osećanja koja bi mogla da isplivaju na površinu kada ostane sam sa njima. Ako vas obasipa porukama konstantno, planira vaše viđanje nekoliko dana unapred i radi slične stvari, on u suštini pokušava da ubedi sam sebe da je prevazišao prošlu vezu.

U mnogim situacijama spominje svoju bivšu

Skoro uvek kada ste u kafiću koji je posećivao i sa njom, ili dok na TV-u gledate seriju koju su zajedno pratili, ili mu vi spremite jelo koje je i ona pravila, on ne propušta priliku da to spomene, znajte da još uvek nije raskrstio sa svojim osećanjima. Neizbežno je da će se stvari poklapati, i da će on i sa vama dolaziti u situacije i na mesta koja je i sa njom posećivao, ali ako ste vi samo senka koja ga prati dok ponavlja scene iz prošlosti sa njom, to nije put ka zdravoj vezi.

Neprestano vas poredi sa bivšom

Ako primećujete da vas vaš partner konstantno upoređuje sa svojom bivšom, bilo zbog nečeg što ste rekli, uradili ili obukli, znajte da mu je ona stalno u mislima, i da je zapravo traži u vama. Moguće je da ćete vremenom i sami ćete početi sebe da upoređujete s njom, bilo da je poznajete ili ne. Prvo će to biti pokušaj da budete bolji od nje, a na kraju ćete se zadovoljiti time da je oponašate kako biste se više dopali svom partneru.

