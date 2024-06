Doktorka savetuje muškarce kako da duže izdrže u krevetu: 4 načina da sprečite prevremenu ejakulaciju

Prevremena ejakulacija pogađa mnoge muškarce širom sveta, ali postoje neki jednostavni saveti koje možete da pratite kako biste sprečili da vam se to dogodi. dr. Danai Maraguthakis, iz Yoxly-a, startapa za seksualno zdravlje, otkriva kako muškarci mogu duže da izdrže u krevetu, piše Metro.

1. Tehnika presovanja

Dr. Maragutakis je objasnila: „Kada osetite da ste blizu orgazma, pauzirajte seksualnu aktivnost i nežno stisnite penis na mestu gde se glavić spaja sa ostatkom penisa.“ Stavite kažiprst na zadnji deo penisa, a palac na drugu stranu. Morate stisnuti oko 30 sekundi dok ne prođe želja za vrhucem. Upravo ovaj pritisak može pomoći u odlaganju ejakulacije tokom seksa, a možete ga ponoviti onoliko puta koliko vam je potrebno tokom odnosa.

2. Masturbacija

Ovo može izgledati očigledno, ali masturbacija vam može pomoći da duže izdržite tokom seksa. Dr Maragutakis je objasnila da je najbolje vreme za uživanje nekoliko sati pre snošaja. Ovo će biti korisno samo ako vi i vaša partnerka planirate seks ili ako mislite da ćete imati seks. Ali, u svakom slučaju, malo samozadovoljavanja nikada nije loša stvar. Prema doktorki, masturbacija može „smanjiti nivo uzbuđenja i osetljivosti i može pomoći u odlaganju ejakulacije tokom odnosa“, prenosi Večernji list.

3. Kondomi za desenzibilizaciju

„Kondomi za desenzibilizaciju su obično malo deblji i mogu sadržati malu količinu lokalnog anestetika na vrhu“, rekla je dr Maragutakis. Lokalni anestetik smanjuje osećaj i pomaže vam da izdržite duže, kao i deblja barijera između penisa i vagine, anusa ili usta. Veoma ih je lako dobiti. Durex Ektended Pleasure kondomi sadrže 5% benzokaina, koji je lokalni anestetik. Pasante Delai kondomi od lateksa sadrže lidokain, drugačiji lokalni anestetik koji se ponekad koristi za ublažavanje bolova od tetovaža ili pirsinga.

4. Lekovi

„SSRI kao što je dapoksetin takođe mogu pomoći kod prevremene ejakulacije“, objasnila je dr Maragutakis. Šta je SSRI? To je selektivni inhibitor ponovnog uzimanja serotonina – drugim rečima, antidepresiv. Ovo mora da vam prepiše vaš lekar nakon razgovora o problemu sa prevremenom ejakulacijom. Možda će vam prvo biti propisan lokalni anestetički gel za upotrebu, ali ako to ne uspe, smernice NHS preporučuju da se, u nekim slučajevima, SSRI mogu koristiti za sprečavanje ejakulacije muškaraca. To je zato što mogu smanjiti libido i otežati orgazam tokom seksa.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.