Doživećete orgazam za pamćenje ako uradite ovih 5 stvari u krevetu

Muškarcima je ženski orgazam i te kako važan momenat u vezi jer san svakog muškarca je da svoju partnerku dovede do ludila. Ovih pet trikova žena koje stalno doživljavaju orgazam mogu da vam posluže u krevetu.

1. Redovno masturbiraju

Žene koje se redovno samozadovoljavaju postanu pravi eksperti kada su njihova tela u pitanju, znaju koje tačke su okidači za dobar osećaj. One znaju koji im pritisak, tempo i poza najbolje odgovaraju i da li vole direktan ili indirektan dodir na najosetljiviji intimni deo, klitoris. Kada znate šta vas uzbuđuje vaš partner to može dodatno pojačati i dovesti vas do vrhunca.

2. Paze na K (klitoris) tačku

Mnogim ženama potrebna je stimulacija ove tačke kako bi doživele vrhunac. Naime, vrlo mali broj žena doživi orgazam samo stimulacijom G tačke i penetracijom. One znaju da partneru daju jasna uputstva na koji način i s čim najviše vole da budu stimulisane.

3. Ne žure kroz predigru

Predigra je dobra jer podiže nivo uzbuđenja, omogućava potpuno opuštanje i seksualno iskustvo koje vodi do vrhunca. I dok nema tačnih pravila – oko 20 minuta predigre nekim ženama osigurava da svaki puta dožive vrhunac. Postepeno podizanje uzbuđenja, poljupci, maženje, sve to vodi odličnom seksualnom iskustvu sa završetkom koje zaokružuje veliko O.

4. Govore šta vole

Komuniciraju sa svojim partnerima i otkrivaju im šta vole, šta im se ne sviđa. Upućuju ih, traže od njih, otkrivaju im šta ih najviše uzbuđuje.

5. Nisu pod pritiskom

Ne opterećuju se velikim završetkom i nisu pod pritiskom da moraju da dožive orgazam. Upravo zbog te opuštenosti i prepuštanja seksualnom zadovoljstvu dolaze do eksplozivnog vrhunca. Čini se kako u ovom slučaju važi pravilo: što si opušteniji to ćeš pre doživeti orgazam, piše Telegraf.

