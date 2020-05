Dva sveta različita – njemu potreban seks za emocionalnu vezu, a njoj…

Nije svakome potrebna emocionalna veza da bi seks bio sjajan, ali u dugoročnim vezama nedostatak povezanosti može biti odlučujući faktor hoće li jedan partner želeti seks, piše Mind Body Green.

U odnosima muškaraca i žena ponekad može postojati i problem kada je u pitanju seks i emocionalna povezanost: Mnogi muškarci kažu da se nakon seksa osećaju emocionalno povezanim, dok mnoge žene trebaju da se osećaju povezano s muškarcem kako bi želele seks. Naravno, svi su različiti ali to je vrlo česta pojava u muško-ženskim odnosima.

Ali situacija može biti i obrnuta, kada muškarac želi emocionalniju vezu dok njoj to nije toliko bitno. U svakom slučaju, i jednom i drugom je odbojno ukoliko neko forsira seks bez imalo povezanosti, bliskosti i privrženosti.

Seks u dugoročnoj vezi uspeva kada se oba partnera vole i brinu jedan o drugom, a zatim međusobno dele tu ljubav. To znači da svaki partner mora da radi ono što je nužno kako bi došao do svog partnera, pun ljubavi prema njemu, a ne da do njega dolazi iz puke potrebe. Ne možemo biti ljubavno i emocionalno povezani kad odbacujemo i napuštamo vlastite osećaje.

Dobra vest je da seksualnost uopšteno uspeva kada su oba partnera otvorena za učenje o sebi i jedni o drugima, što je ono što stvara rast i nešto novo u dugoročnim vezama.

Seks ne postaje dosadan kada veza nije dosadna, a nije dosadno kad su učenje i emocionalni rast sastavni deo veze.

Partneri trebaju da izdvoje vreme da budu sami zajedno. Vreme da zajednički podele dan, da se međusobno podržavaju, dele obrok, da se zabave i da se zajedno smeju. Tako se emocionalno povezuju. Ta povezanost nastaje kada su obe strane otvorene, vole sami sebe i drugog partnera. Ako samo jedan partner želi seks, on neće biti pun ljubavi i iskren smatraju stručnjaci.