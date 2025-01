Ekspertkinja za seks otkriva šta žene stvarno vole da rade u krevetu: Ono što misle o oralnom seksu će vas šokirati

Žene mrze da muškarcima daju oralni seks. Sve žene vole da nose seksi donji veš. Svi znaju da je najbolji deo seksa orgazam. Postoji mnogo pretpostavki o seksu i ko u čemu uživa. Realnost (kao i uvek) je daleko složenija i manje jasna.

U pokušaju da pronađe iskrene odgovore, poznata britanska ekspertkinja za seks Trejsi Koks pogledala je najnovije istraživanje i razgovarala sa raznim ženama kako bi saznala u kojim seksualnim aktivnostima uživaju, a u kojim ne. Rezultati bi vas mogli iznenaditi.

Žene sa kojima je razgovarala bile su između 18 i 73 godine, sve seksualno aktivne, neke slobodne, a neke u vezama. Radi jednostavnosti, zaokružila je sve statistike na najbližu decimalu, a zatim odabrala kombinaciju najzanimljivijih i složenih odgovora koji odražavaju ekstreme.

Polni odnos – statistika i činjenice

– 75 odsto žena kaže da su osetile bol tokom seksa u nekom trenutku svog života.

– Oko 10 do 20 odsto žena redovno smatra da je seks bolan.

– Više od 36 odsto žena treba stimulaciju klitorisa da bi postigle orgazam – manje od petine je reklo da je dovoljan sam snošaj.

– Oko 50 odsto žena redovno doživljava orgazam tokom seksa, u poređenju sa 90 odsto muškaraca.

– Najpoželjnije vreme za snošaj je 13 minuta.

Rekle su:

„Volim seks, ali nemam orgazam.“ Ako sam sa partnerom koji ovo razume i pobrine se da prvo postignem vrhunac oralnim seksom ili njegovim prstima, to je prijatan deo celog iskustva. Ako imam minimalnu predigru i snošaj oduzima ostatak vremena, osećam se ogorčeno i frustrirano. On doživi orgazam, ja ne.’

„Volim trenutak kada muškarac ejakulira u meni. Volim da osetim lupanje njegovog penisa: osećam se moćno. Uspela sam! Naterala sam ga da se tako oseća! To je tako uzbudljivo, često mogu da doživim orgazam samo od toga.“

„U perimenopauzi sam i moje iskustvo seksa je potpuno drugačije od onoga što je nekada bilo. Nekada sam volela da imam veze. Svideo mi se taj njegov prvi ulazak i osećanje duboko u sebi – ništa te više ne povezuje sa tvojim partnerom. Sada je seks prilično bolan. Umesto da žudim za njim da bude u meni, stegnem se i stisnem zube. To me rastužuje, a od muža krijem koliko mi je neprijatno. Moj lekar mi je rekao da polovina žena radi isto.’

„Predigra je najbolji deo seksa. Svaka žena koja kaže drugačije laže. A onda jedva čekam da se završi.“

Oralni seks – statistika i činjenice:

– 59 odsto žena kaže da daje oralni seks u poređenju sa 52 odsto muškaraca.

– Muškarci duplo češće kažu da oralni seks predstavlja zadovoljstvo (52 odsto naspram 28 odsto).

– 51 odsto Amerikanaca kaže da odbijanje oralnog seksa znači da nešto nije u redu u vezi

– 93 odsto žena kaže da voli da im to rade.

– 77 odsto je imalo barem jedno iskustvo oralnog seksa u kojem nije uživalo.

– 28 odsto je reklo da je bilo ‘veoma prijatno’, polovina ‘nešto prijatno’, a 17 odsto uopšte nije uživalo.

– 51 odsto žena doživelo je orgazam poslednji put kada su imale oralni seks.

Rekle su:

„Volim da mu ga dajem jer oralni seks čak i najjačeg momka pretvara u muškarca pod mojom potpunom kontrolom. Tokom godina, usavršila sam svoju tehniku: primećujem šta muškarce čini „tvrđim“ ili zbog čega stenju ili cvile. Namerna sporost je ono što tera muškarce da podivljaju, umesto da je zgrabe i krenu snažno.’

„Ako traje duže od pet minuta, uopšte nije zabavno. Čini se da vreme teče šest puta sporije nego obično. Boli me vilica i brzo mi dosadi.’

„Imala sam užasno iskustvo kao tinejdžer kada je momak bio stvarno smrdljiv i to me je odvratilo za ceo život. Ne znam šta radim i očigledno nisam baš dobra u tome.’

„Postoji velika razlika između davanja oralnog seksa nekom slučajnom tipu i nekome koga volite i cenite. Nekada sam mrzela oralni seks jer mi je toliko muškaraca guralo glavu do tačke da se gušim. Najgore je biti primoran na gutanje. Rekla sam svom novom dečku da mrzim oralni seks iz tog razloga, pa sam posmatrala kako reaguje. Potpuno je opušten i dozvoljava mi da to radim kako želim. On je moj strah pretvorio u uživanje.’

Analni seks – statistika i činjenice:

– Muškarcima je analni seks prijatniji zbog prostate, koja se nalazi ispred završnog dela debelog creva.

– 37 odsto žena je bar jednom u životu probalo analni seks.

– Samo 13 odsto žena kaže da je imalo analni seks u poslednjih godinu dana.

– 31 odsto žena to opisuje kao uživanje

– 81 odsto žena smatra da im je prvi analni seks bio bolan.

– 78 odsto žena imalo je bar jedno loše iskustvo sa analnim seksom.

– Od svih žena koje vole analni seks, nešto više od 50 odsto i dalje preferira vaginalni seks.

– Žene u 20-im godinama koje nisu religiozne i imaju visoka primanja i obrazovanje češće će probati analni seks

– Žene mogu da dožive orgazam od analnog seksa.

Rekle su:

„Sviđa mi se koliko i vaginalni seks. Možda i više. Intenzivan je i osećaj kao nijedan drugi. Radiš nešto čudno što te uvek zapali. Ali ovo bi trebalo da radite samo sa nekim kome zaista verujete. Ljubavnik mora biti pažljiv i strpljiv, a vi mu morate dati mnogo povratnih informacija i stvari moraju ići veoma sporo.’

„Bila sam uznemiravana analnim seksom od strane mog prvog dečka sa 15 godina. Sada imam 58 godina, nikad to nisam radila i ne nameravam. To me ni najmanje ne zanima i neću biti primorana da radim nešto što ne želim.’

„Zaista uživam u analnoj igri i volim kada moj partner gura prst u mene tokom vaginalnog seksa. Ali analni seks je sasvim druga stvar. Nije toliko bolno koliko je neprijatno. Uradili smo sve kako treba – pokušali smo oko četiri puta i koristili tonu lubrikanta – ali on i dalje nije mogao da ga ugura. Opuštanje je očigledno ključno, ali kako se možete opustiti kada znate da će vam nešto biti neprijatno? Prirodna reakcija vašeg tela je da se smrzne.’

Gledanje pornografije sa partnerom – statistika i činjenice:

– 26 odsto parova uživa u zajedničkom čitanju erotike.

– 23 odsto muškaraca reklo je da ih najviše uzbuđuje žena koja gleda pornografiju.

– 71 odsto muškaraca i 56 odsto žena smatra da je prihvatljivo gledati pornografiju u vezi – zajedno ili sami.

– 76 odsto žena ne misli da gledanje pornografije uopšte utiče na njihove veze – osim ako nije preterano.

– Svaki treći posetilac američkih porno sajtova su žene.

– Muškarci su četiri puta češće nego žene gledali pornografiju u poslednjih mesec dana.

– Žene mnogo češće od muškaraca čitaju pisanu pornografiju ili slušaju erotiku.

– Žene koje gledaju porniće kažu da imaju bolji seks.

– 70 odsto žena koje gledaju pornografiju nikada nikome nisu rekli.

Rekle su:

„Ubrzava seks. Sa partnerom sam dve decenije. Seks je sada više „posao“ i uvek biramo najbrži put do orgazma. Sve što radim je da pustim odgovarajući video, namamim ga u spavaću sobu i pustim ga da gleda dok mu ja nudim oralni seks. Pet minuta kasnije svi su srećni. On radi isto za mene. Volim da gledam lezbejske pornografije dok mi ona pruža oralno zadovoljstvo.’

„Nisam mogla da podnesem da gledam pornografiju sa svojim mužem. Mrzim što on to gleda – osećam se loše. Žene imaju savršena tela i puno kose, a ja se osećam debelo i staro u poređenju sa njima. Znam da glume, ali rade dobar posao jer izgledaju kao da im se zaista sviđa ono što momak radi. Nikada se to ne čini tako, nikada se nije osećalo ništa drugo osim zadatka na mojoj listi.

„Za mene je to bilo katarzično. Prirodno sam nepoverljiva prema muškarcima jer sam u prošlosti bila prevarena. Gledajući pornografiju sa svojim mužem shvatila sam da je normalno da te seksualno uzbuđuju ljudi koji nisu tvoj partner. Činjenica da ih žena na ekranu uzbuđuje nije pretnja za vezu, to je ljudski odgovor na seksualne stimuluse. Pornografija me je naučila da uzbuđenje nije štetno i da ne znači da želi da ima seks sa drugim ljudima u stvarnom životu.’

Seksi donji veš i kostimi – statistika i činjenice:

– 84 odsto žena ima ‘komplet za zavođenje’ koji nosi za posebne prilike.

– 75 odsto žena kaže da je nosilo seksi donji veš.

– 94 odsto ljudi koji su se maskirali za seks uživalo je u tome; 84 odsto bi to ponovilo.

– Lisice su najpopularniji seksualni dodatak.

– ‘Plejboj zeka’ ima visoku ocenu za najpoželjnije odelo za igranje uloga, ali ‘Francuska sobarica’ i dalje vodi većinu lista.

Rekle su:

„Sve što on ikada želi je mene u štiklama i golu. Nije da to mrzim, ali osećam se kao objekat. Kao da postojim samo za njega da zadovoljim svoju požudu.’

„Izašla sam sa tipom koji je bio lud za skupim donjim vešom. Vodio bi me u luksuzne prodavnice i čekao dok probam stvari u svlačionici. Naterao bi me da se slikam u donjem vešu i šaljem mu fotografije. Onda bi platio sve što mu se dopalo – i mnogo mu se dopalo!. Sve je bilo lepo na mojoj koži, sve je bilo isečeno da bude veoma laskavo i svidelo mi se kako izgledam u tome. Raskinuli smo jer nam je seks bio jedino zajedničko, ali smo i dalje dobri prijatelji i još uvek ga zadirkujem zbog toga. Istu stvar radi i sa svojom sadašnjom ženom. Ni ona se ne žali.’

„Kupili smo odeću lekara i medicinske sestre da bismo se malo nasmejali i bili smo iznenađeni koliko smo uživali u igranju likova. Svako od nas sada ima desetak kostima i nosi ih bar jednom mesečno. To je bila najbolja stvar za naš seksualni život i jedan od onih klišeiranih saveta koji zaista rade.’

„Volim da se oblačim za seks! Čarape, halteri, korseti, push-up grudnjaci, malene čipkane gaćice, „sluškinja“ kostim, čizme od lateksa…Imam mnogo. Nisam mršava i moje telo nije ono što društvo kaže da je lepo, ali volim da uđem u lik i da gledam lice svog partnera dok predviđa šta ću obući kada izađem iz kupatila.’

