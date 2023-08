Eskort dama otkrila tajnu savršenog seksa: „Muškarci najviše odlepe na jednu stvar“ – nije ono što ste pomislili

Poznata je pod nadimkom Samantha X, a pravo ime joj je Amanda Goff. Vodi elitnu eskort agenciju i ima toliko bogato iskustvo da tvrdi da zna onu jednu stvar koju muškarci priželjkuju u krevetu.

Kaže da je otkrila tajnu savršenog seksa – nije ono na što se pomislili.

– To je predigra. To je znati kako da se uzbudite. To je pružanje zadovoljstva u tolikoj meri da vam se prsti na nogama grče, a lice vam postane rumeno. Muškarcima se sve vrti oko ega. Jednom kada znaju da se dobro zabavljate zahvaljujući njegovim veštinama u spavaćoj sobi, oni će se dobro provesti – objasnila je.

Takođe je naglasila da bi svaka žena trebala da zna što je uzbuđuje tako da mogu partnera usmeriti šta da učini, prenosi Daily Mail.

– Ako znate da istražite tuđe telo, tada morate istražiti i svoje. Kako bi on mogao znati što vas vodi do orgazma, ako to ne znate ni same – upitala je.

Inače, i trajanje seksa je ženama veoma važno.

Firma Aussie Prolong objavila je najnoviju statistiku do koje su došli anketiranjem žena. Za žene starosti od 45 do 54 godine idealno trajanje seksa je u proseku 16,07 minuta. One mlađe, od 36 do 44 godine, uživale bi malkice duže – 16,12 minuta.

Ipak, za najviše ispitanih žena, njih čak 78,3 odsto, kvalitet je ipak na prvom mestu dok 65,4 posto žena smatra da muškarci podcenjuju moć maženja i želele bi više intimnosti i pre, ali i nakon seksa.

