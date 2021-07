Eskort dama otkrila tajnu savršenog seksa: Muškarci u krevetu žele samo ovo

Ponekad je teško shvatiti šta se muškarcu dopada u seksu, a šta ne, jer se ne oglašavaju često u krevetu, a retki će se usuditi da govore o svojim potrebama i još manje osećanjima.

Ali jedan dama koja ima veoma bogato iskustvo tvrdi da je otkrila najčuvaniju mušku tajnu i zna šta oni zaista žele u seksu.

Australijanka Amanda Gof, poznata pod nadimkom Samantha X, u seks industriji je već šest godina i vodi elitnu eskort agenciju. Ona ima toliko bogato iskustvo da tvrdi da je otkrila tajnu savršenog seksa – i ne, nije ono na šta ste pomislili.

– To je predigra. Znati kako da se uzbudite. To je pružanje zadovoljstva u tolikoj meri da vam se prsti na nogama grče, a lice vam postane rumeno. Kod muškaraca se sve vrti oko ega. Jednom kada znaju da se dobro zabavljate zahvaljujući njegovim veštinama u spavaćoj sobi, i oni će se dobro provesti – objasnila je Amanda.

Naglasila je da bi svaka žena trebalo da zna šta je uzbuđuje, kako bi partnera mogle da usmere šta da radi u krevetu, prenosi Dejli Mejl.

– Ako znate da istražite tuđe telo, morate da istražite i svoje. Kako bi on mogao da zna šta vas dovodi do orgazma, ako to ne znate ni same – izjavila je ova eskort dama.

Inače, i trajanje seksa je ženama važno. Kompanija Aussie Prolong objavila je najnoviju statistiku do koje su došli anketiranjem žena.

Za žene starosti od 45 do 54 godine idealno trajanje seksa je u proseku 16,07 minuta. One mlađe, od 36 do 44 godine, uživale bi mrvicu duže – 16,12 minuta.

Ipak, za najviše ispitanih žena, njih čak 78,3 posto, kvalitet je ipak na prvom mestu te 65,4 posto žena smatra da muškarci potcenjuju moć maženja i želele bi više intimnosti i pre, ali i nakon seksa.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.