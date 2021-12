Evo kako da pomoću matematike otkrijete da li je neko vaša srodna duša (foto)

TikToker korisnica megachloe69 objavila je video o tome je objasnila kako da uz pomoć matematike saznate jeste li vi i vaš partner srodne duše. Nije komplikovano, ne morate da brinete, biće vam potreban samo jedan minut da izračunate ljubavni matematički zadatak.

TikTok test srodne duše

Kada upoznate svoju srodnu dušu, duboko u svojoj duši znate da vam je suđeno da budete zajedno. S druge strane, sve je to mističan osećaj, a onaj drugi možda neće ni razumeti šta osećate prema toj osobi. Ali, ako se to što ste osećali nastavi, to je veza koja će biti veoma posebna.

Prema TikToku, ova jednačina je sve što vam je potrebno da bi otkrili da li je neko zaista vaša srodna duša.

1. Uzmite godine svog dečka/devojke i dodajte dve nule.

2. Zatim oduzmite svoju godinu rođenja.

3. Zatim dodajte tekuću godinu ukupnom iznosu.

4. Konačno, ako dobijete četvorocifreni broj koji pokazuje obe vaše godine u konačnom zbiru, onda vas matematički bogovi smatraju srodnim dušama.

Jesi li pronašla svoju srodnu dušu? OK, matematičari znaju kako ova formula zaista funkcioniše, ali nećemo nikome kvariti veselje.

