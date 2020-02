Evo kako se ponaša muškarac koji zaista voli ženu

Ako ste žena koja je počela da izlazi s novim muškarcem, možda ćete želeti da znate koji to mali, suptilni znaci pokazuju da se on zaljubljuje u vas. Jer zadnje što vam je potrebno je da ulažete svoje vrijeme ili rizikujete da budete povređen ako ne osećate isto jedno prema drugom.

Neki znaci su zaista očigledni: on je brižan prema vama, održava kontakt očima, provodi vreme s vama. Čak se možda i ne ustručava da to kaže.

Međutim, postoji i druga strana zaljubljivanja koja nije uvek lako uočljiva, jer se ponekad zastrašujuće s njom suočiti i priznati je.

Ali emocija snažna poput ljubavi uvek će pronaći način da se izrazi. Ako se pitate voli li vas muškarac s kojim se viđate, ovo su tri znaka koji odaju da je lud za vama, piše Your Tango.

On se divi vašoj jedinstvenosti

Hemijske reakcije izazvane našim umom onemogućavaju nam da pravilno rasuđujemo i zbog njih vidimo samo ono najbolje u našem partneru. Tada nam se sviđa sve – njegove čudne strane, mane, a čak i njegovo hrkanje nam zvuči kao simfonija.

Kada se muškarac zaljubi u vas, bezuslovno prihvata vaše mane. Fasciniraju ga čak i stvari zbog kojih se osećate nesigurno. Podstiče vas da prihvatite sebe i aktivno pokušava da se interesuje čak i za neke vaše hobije.

Emocionalna krhkost

Kada je s vama, ne plaši se da bude nespretan, ljubomoran ili paranoičan da ćete ga napustiti. To ne znači da vi radite nešto pogrešno, već da je dovoljno opušten kako bi vam otvoreno izrazio sva svoja osećanja.

Nisu svi muškarci podložni ovakvim reakcijama, ali mnogi jesu. To je posebno uočljivo kod muškaraca koji imaju nešto niže samopoštovanje ili samopouzdanje od prosečnog. To ih tera da preispitaju svoju vrednost i pitaju se zašto je devojka poput vas s dečkom kao što je on.

Duboka povezanost

Naravno, ljubav podrazumeva i duboku povezanost. To znači da će vam omogućiti da upoznate mnoge strane i događaje vezane za njegov život, ali i potrudiće se da postanete deo njega.

Možda će vas upoznati i sa svojim prijateljima i kolegama ili sa svojom porodicom. Upoznaće vas s aktivnostima i strastima koje su njemu zanimljive i može se dogoditi da vas pita da mu se pridružite. Možda će vas odvesti na sportsku manifestaciju ili vas pitati za neki kladioničarski savet. Muškarci žele da zainteresuju ženu za svoj život kada vide potencijal za dugoročnu vezu.

Imajući sve ovo na umu, treba obratiti pažnju na još jedan važan element.

Kada muškarac zaista zavoli neku ženu, sasvim je usresređen na nju, ugađa joj bez pitanja, spontano je ljubi… Što joj više pridaje na važnosti, to znači da je i status veze jači. Muškarci ne ulažu u žene koje ih ne zanimaju ili koje ne vide u svojoj budućnosti.