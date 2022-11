Evo koliko često žene doživljavaju ORGAZAM: Brojka će vas ostaviti BEZ TEKSTA

Ženska seksualnost oduvek je bila predmet rasprave. Stručnjaci su od pamtiveka proučavali različite načine na koje dame dolaze do vrhunca.

Rezultati najnovijeg istraživanje pokazali su da žene u toku odnosa dolaze do orgazma u 39 odsto, dok je kod muškaraca brojka znatno veća – čak 91 odsto. U toku samog odnosa orgazam sa partnerom može da izostane, pa su stručnjaci mišljenja da žene u najvećem procentu doživljavaju klitorisni orgazam.

‘’Muškarcima je bitno da i njihova partnerka dođe do vrhunca. Ukoliko vrhunac izostane, smatraju da nisu previše seksualno interesantni. Ženama je pored odnosa skoro uvek potrebna i stimulacija klitorisa kako bi do orgazma uopšte došlo. Najbolje je da masturbiraju kod kuće, tako će najlakše doći do saznanja šta im odgovara, a šta ne’’ – stav je seksualnih stručnjaka.

Žene bi trebalo da porade na svojoj erogenoj zoni, jer je masturbacija najbolji put do ženskog orgazma.

‘’Kod heteroseksualnih parova žene su te koje ređe iskuse orgazme. Gledanje erotskih filmova se preporučuje kao dobar početak. Dame mogu same da gledaju filmove ili u društvu partnera. Seksualna pomagala su uvek dobrodošla, gde je na prvom mestu vibrator. Tek kada same saznaju šta im najviše odgovara, žene će imati bolji odnos sa partnerom’’, tvrde seksolozi.

Komunikacija je takođe veoma bitna. Da biste bili uspešni u seksu neophodno je da kažete vašem partneru sve što vam padne na pamet, piše Psychology Today.

‘’Ljudi nisu svesni da je komunikacija u seksu najbitnija. Sve ono što volite da vam partner radi, slobodno mu recite. To će dodatno začiniti hemiju između vas i učiniti seks uzbudljivijim’’, rekli su stručnjaci.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.