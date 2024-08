Evo koliko dugo bi trebalo da se zabavljate pre braka

Neki ljudi provedi u vezi nedelje, čak i dane i odluče da je to ljubav za ceo život koju krunišu brakom i žive srećno do kraja života. Drugi se venčaju posle deceniju veze i ubrzo razvedu. Čarobna formula za uspešan brak ne postoji, ali naučnici smatraju da je jedan od faktora dobro upoznato svog partnera ili partnerku, a znaju i koliko je vremena potrebno za to.

U nedavnom istraživanju o novim bračnim parovima otkriveno je koliko su prosečno vremena supružnici proveli zajedno pre nego što su se odlučili za taj veliki korak.

Jedan portal sproveo je istraživanje na 4000 zadovoljnih supružnika. Ispitanici su odgovarali na pitanja o vremenu koje su proveli sa svojim partnerima pre venčanja, a prosek je verovatno duži nego što ste mislili.

Ispostavilo se da parovi provedu 4,9 godina u vezi pre nego što stupe u brak.

Parovi u proseku provedu 1,4 godine (17 meseci) pre nego što počnu zajednički život. Zatim zajedno žive oko 1,83 godine (22 meseca) pre veridbe. Vreme koje provedu zajedno kao verenici je 1.67 godina (20 meseci).

To znači da ukupno prosečno vreme zajedničkog života pre braka iznosi 3.5 godine.

Istraživanje je otkrilo još neke zanimljive statističke podatke kao što je vreme u kom muškarci i žene izgovaraju sudbonosno „da“. Žene se danas udaju u prosečnom dobu od 30.8 godina, dok je sedamdesetih godina ta brojka iznosila 22.6 godina. Za muškarce je današnji prosek 32.7 godina što je osam godina više od muškaraca koji su se ženili u sedamdesetim godinama prošlog veka.

