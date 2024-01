Evo koliko, prema muškarcima, traje idealan seks. Žene će se veoma iznenaditi!

Postoji li uopšte neko određeno vreme koliko bi muškarci trebalo da izdrže u krevetu ili je to možda samo ženska percepcija?

Neki istraživači su se pozabavili ovim pitanjem i došli do zaključka da muškarci zaista imaju određen limit i prepoznatljivo vreme koje posvećuju intimnosti sa svojim partnerkama.

Svaki muškarac je jedinstven, te varira u svojoj izdržljivosti, što često dovodi do nesporazuma i različitih očekivanja u vezi sa seksualnom aktivnošću.

Nauka pokušava da pruži smernice u ovom kontekstu. Uopšteno, za muškarce, seksualni odnos traje relativno kratko, obično između tri i sedam minuta, sa maksimalnim vremenom od deset minuta.

Doktor Hari Fisč je sproveo istraživanje kako bi utvrdio koliko traje prosečan intimni odnos, a rezultate je objavio u knjizi „The New Naked: The Ultimate Sex Education for Grown-Ups“.

U istraživanju navodi da 43 odsto parova u proseku ne vode ljubav duže od dva minuta. Dalje, 23 odsto njih ima intimne odnose od tri do sedam minuta, 15 odsto od sedam do 15 minuta, a samo 12 odsto parova navelo je da seks traje od 15 minuta do nekoliko sati.

Fisč u knjizi piše da su muškarci glavni „krivci“ za kratke seksualne odnose zbog preuranjene ejakulacije. Više od 90 odsto žena ne može da doživi orgazam u roku od dva minuta zbog čega često ostaju uskraćene za zadovoljstvo.

Ove brojke, kada se posmatraju iz ženske perspektive, često se čine nedovoljnim i nezadovoljavajućim.

Razlike u izdržljivosti često dovode do nesporazuma između partnera, a razumevanje i komunikacija igraju ključnu ulogu u postizanju zadovoljavajućeg seksualnog iskustva.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.