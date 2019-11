Fini tipovi su dosadni: Zašto žene radije biraju dominantnog partnera

Iako se u skoro celom svetu radi na osnaživanju žena, neke žene bi uprkos tome volele da pored sebe imaju dominantnog partnera. To su obično žene koje privlače loši momci, oni koje donose odluke umesto njih i one koje su imale stroge roditelje.

Bright Side napravio je listu zbog čega žene radije biraju dominantne muškarce.

Žene privlače loši momci

To nije stereotip, već samo po sebi činjenica. Muškarci koji dominiraju obično konzumiraju duvan, alkohol, imaju tetovaže i imaju impulsivno ponašanje. Međutim, žene itekako padaju na njihov šarm.

Biraju nekoga ko može doneti odluke umesto njih

Žene veruju da bi njihov život bio mnogo lakši kada ne bi morale da same donose važne odluke. Iz tog razloga, žene su radije s partnerima koji mogu preuzeti kontrolu i doneti svaku odluku umesto njih. Kada se na to naviknu postaju zavisne od njih.

Fini momci su im dosadni

Muškarci koji vole romantične šetnje i držanje za ruke jednostavno damama nisu privlačni. Umesto njih radije bi bile s partnerom koji ima avanturistički duh, nekoga ko će ih povesti na divlju pustolovinu.

Prave razliku između dominacije i agresije i zlostavljanja

Ponekad dominacija može navesti osobu da bude nasilna. To ne znači da dominantni ljudi ne mogu da vole, ali vas mogu voleti do te mere da vas počinju kontrolisati. Zbog toga je vrlo bitno da vidite razliku između dominacije i zlostavljanja. Ako morate da radite neke stvari protiv vaše volje, to je zlostavljanje.

Detinjstvo utiče na vaš život više nego što mislite

Vaš odnos s partnerom jako je određen načinom na koji ste odgajani. Ako su jedan ili oba roditelja bili dominantni i strogi po prirodi, navikli ste na taj način života i podsvesno tražite iste osobine i u partneru.