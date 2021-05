Ima li vaša veza budućnost? Proverite koliko ste kompatibilni

Biti u ljubavnoj vezi ponekad može da bude zastrašujuće.

U početku o tome mnogo ne razmišljamo zaslepljeni zaljubljenošću, ali ono što se dešava je to da dozvoljavate sebi da vas vode emocije i da postajete otvoreni ka osobi sa kojom ste u vezi, dajući joj moć da vas povredi ako ne oseća prema vama pravu ljubav. Dobar način da organičite rizik od toga da veza pođe neopako i da vam srce bude slomljeno je testiranje kompatibilnosti vaše veze. Ako ne znate kako to da uradite donosimo vam danas jednostavne načine koji vam za to mogu poslužiti.

POSTAVITE VELIKA PITANJA

Veze predstavljaju različite stvari za različite ljude. Možda se u vašem slučaju podrazumeva da je to monogamna veza, ali morate znati da je to slučaj i sa njegove strane. Takođe treba da znate šta vaš partner misli po pitanju varanja. Iznenadili biste se koliko ljudi usputan seks ne smatra varanjem jer nisu uključene emocije. Pitanja u pogledu planova za budućnost su obavezna, jer želite da znate da li ste sa nekim ko jednog dana želi porodicu, decu.

OBAVEZNO POSTAVITE I MALA PITANJA

Osim velikih pitanja, mala pitanja su takođe vrlo važna. Treba da znate kakav je stav vašeg partnera po pitanju slanja poruka u toku dana, kako ne biste delovali praviše nametljivo. Takođe treba da znate koliko je njemu prijatno da npr boravi u toaletu u isto vreme kada i vi. Ovo je važno jer morate da znate da li delite isti nivo otvorenosti.

POSMATRAJTE KAKO SE SLAŽE SA VAŠIM PRIJATELJIMA

Ako vaš voljeni ulaže trud da dobro funkcioniše u krugu vaših prijatelja, posmatrajući ih kao svoje nove prijatelje to je znak da će isti trud uložiti i u vašu vezu. Čak i ako nemaju istu sferu interesovanja, ako vidite da on pronalazi zajedničke teme i nastoji da situacija kada ste na okupu ne bude napeta niti monotona, to vam pokazuje da mu je stalo do toga da na ljude koje vi volite ostavi dobar utisak.

STAVITE SVOJU VEZU U STRESNU SITUACIJU

Ovo može zvučati čudno, jer svi zapravo želimo da nam u životu sve bude glatko a ne da doživljavamo stresne situacije. Međutim upravo one mogu definisati jednu vezu. Ako on ne beži od problema već nastoji da ih reši, to je znak da će vaš odnos rasti i razvijati se, i da se neće raspasti pri prvoj rupi na putu. Ne treba naravno da simulirate stresne situacije, ali obratite pažnju kako on reaguje kada treba da pričuva sestrino dvogodišnje dete, sastavi komad nameštaja ili zameni gumu koja se probušila na putu.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.