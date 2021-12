Imate li je? Iznenađujuća navika koja pokazuje hoće li veza ili brak trajati

Dobre i uspešne veze i brakovi ne događaju se sami od sebe. Na njima treba raditi i truditi se, a i sticanje nekih navika pomaže da ljubavni odnos potraje.

Dašer Keltner, profesor psihologije na Univerzitetu Berkli i autor knjige Born to Be Good: The Science of a Meaningful Life, pozabavio se pitanjem koja to navika najviše određuje da će veza ili brak potrajati. Mnogi bi pomislili da je to komunikacija, međusobno poštovanje ili pak njegovanje zajedničkih vrednosti, ali u svojem istraživanju Keltner je došao do drugačijeg zaključa – zajednički smeh jedan je od najvećih pokazatelja da će ljubavni odnos potrajati.

Kod parova koji su se razveli u proseku 13,9 godina nakon što su se oženili, nedostatak smeha predvideo je kraj njihovog braka. U ranom periodu braka ljutnja i nepoštovanje izrazito su toksični. U kasnijim fazama braka odsustvo smeha glavni je pokazatelj da bi brak mogao da se raspadne, zaključio je Keltner.

Ustaljeno je mišljenje da su svađe te koje presude bračnom odnosu. Međutim, zdravo svađanje može čak biti korisno za odnos. S druge strane, kada par prestane da se smeje zajedno, mnogo su veće šanse da će prekinuti.

S tim je povezana i neočekivana veština koju su najsrećniji parovi izbrusili – međusobno zadirkivanje. Istraživanje je pokazalo da su parovi koji znaju da simpatično zadirkuju jedno drugo ne samo najsrećniji uopšteno, nego znaju i i bolje da rešavaju konflikte i veća je verovatnoća da će ostati zajedno.

Zajedničko zezanje pomaže parovima da se povežu, oslobode stresa i da se lakše reše osećaja napetosti nakon svađe. Smeh i zadirkivanje pomažu da se konflikt smiri i da se prisetite da volite jedno drugo, ističe Džulija Deriš, terapeutkinja za brak i porodica. Ipak, i zadirkivanje treba da bude s merom i ono nikako ne znači da drugu osobu treba posramiti i povrediti. Zadirkivanje treba da bude zabavno i odnosi se na stvari za koje znate da za drugu osoba nisu neprijatne.

Zadirkivanje je u redu jedino onda kada se uzima u obzir ranjivost druge osobe, ali joj pokazuje da je zaista vidite i da razumete njena čudna ponašanja i poglede na svet, kaže dr. Džen Man, stručnjak za veze i autorka knjige The Relationship Fix. Zabavno zadirkivanje može da bude korisno i ako se „upotrebi“ usred svađe.

Srećni parovi međusobno se puno zadirkuju dok se svađaju i to rade na vrlo šašav, dobronameran način, na primer ‘to što ne pereš sudove mi smeta, ali i dalje te volim; nije to veliki problem, možemo to da rešimo’. Zadirkuju tako da mogu da izraze koje stvari im smetaju i zbog kojih se svađaju, ali na kooperativan i prijatan način. To je bio pokazatelj koliko dugo će ostati zajedno, objašnjava Dašer.

Smeh je zaista najbolji lek.

