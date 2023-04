Ispod šarma, krije se prevarant: 4 skrivena znaka da je muškarac opasno toksičan

Manipulatori, koristoljubivi ljudi, narcisi, prevaranti i muškarci koji samo gledaju na to da imaju što više “recki” na krevetu, skloni su tome da prelepim rečima i gestovima namame ženu u svoj život. Međutim, iako sve deluje ako da ste uplovili u bajku, istina brzo izađe an videlo i ispostavi se da je u pitanju samo najobičniji prevarant sa neverovatno dobrom maskom. Romantična bajka je često opasan mamac da upadnete u toksičnu vezu, što potvrđuje psihoterapeut Keti Pres. Ona ističe da preterano šarmiranje, različiti načini zavođenja, impresioniranja, zatim simpatični gestovi koji se samo nižu jedan za drugim, treba sami po sebi da vam budu sumnjivi. Jednostavno, preterivanja je samo po sebi ponekad znak da je sve ono što se radi, jedna obična varka. Neretko, žene to i osete.

“Možda imate loš osećaj i ne verujete u ono što se dešava, ili vam se čini da stvari idu prebrzo. Problem je što nekad, ako se osećate previše voljeno, možete nadjačati instinkt ili ignorisati svoj osećaj. Užurban i brz početak veze uvek treba da bude upozorenje”, upozorava ona. Keti ističe da na ove znakove treba posebno da obratite pažnju.

1. Kažu vam sve što želite da čujete

Shvatite i zapamtite da iko nije savršen. Ukoliko iz njegovih usta izlaze prave reči u pravo vreme, veoma je moguće da je on samo svestan da vi te stvari želite da čujete.

“Kao deo svoje “ofanzive šarma”, on može da vam akže da ste vi upravo ono što traži, da ste posebni, da nikada ranije nije sreo nikoga poput vas, da se oseća srećnim što ste se upoznali”, objašnjava Keti. On će prestati sa ovakvim ponašanjem jednom kada dobije ono što želi. Sa druge strane, ovakvo ponašanje će se ponovo pojaviti kada dođe u situaciju u kojoj može da vas izgubi ili kada vi poželite da raskinete.

2. Planovi za budućnost

Kako bi podstakao vaše nade i vaše ulaganje u vezu (osećanja, vremena ili novca), prevarant će vam pričati o idealnoj vezi, ljubavi i budućnosti kakvu ste zamišljali. Jasno ćete prepoznati obmanu ako primetite da on ništa ne radi po tom pitanju, već samo priča.

3. Sopstvena intuicija

Iako na prvi pogled sve deluje idealno, nešto u vama vam govori da to nije kako treba. Ne ignorišite taj unutrašnji osećaj. Podsvest je u stanju da primeti stvari kojih nekada niste svesni, podučena prethodnim iskustvima, pričama koje ste čuli od drugih, pa i samim prirodnim instinktom koji je tu da biste preživeli.

4. Bombardovanje izlivima ljubavi

Ukoliko vam se čini da se vaš odnos razvija prebrzo, može se desiti da se prevarant “spotakao” odnosno da je preterao u svojim pokušajima da vas namami i iskoristi. jednostavno, za formiranje i razvoj prave, istinske i duboke veze, potrebno je vreme.

