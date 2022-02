Ispovest devojke koja je u vezi s oženjenim: „Znam da me druge žene mrze“

Kako je spavati s nekim ko će nakon seksa otići u krevet druge žene opisala je jedna devojka koja je želela da ostane anonimna i koja, kako priznaje, zna da je većina žena mrzi zbog toga.

„To nisam birala. Zaljubila sam se u tog muškarca – premda mi u glavi često zvoni da to nije u redu i da neće ići. Moraću da povučem kočnicu da ne bi počelo previše da boli“, kaže ova 28-godišnjakinja koja ima aferu s oženjenim muškarcem koji ima decu.

Upoznali su se na poslu: smatrala ga je privlačnim čim ga je ugledala – a i on nju. Na jednom izletu su se poljubili – i od tada su u tajnoj vezi. Ona zna da on kod kuće ima ženu i decu. Ponekad može da zažmuri, a ponekad i ne:

Kad je kod mene, zaboravimo na sve oko sebe

„Znam da sam žena koju mrze druge žene. Jer ja sam žena koja uništava porodicu – jer spavam s oženjenim muškarcem. Ali, šta da kažem? To nisam birala. Zaljubila sam se u tog muškarca – premda mi u glavi često zvoni ‘da to nije u redu i da neće ići’. Nalazimo se uglavnom dva do tri puta nedeljno kod mene. On kaže ukućanima da je otišao s društvom na piće ili da mora duže da ostane na poslu. Kad je kod mene, zaboravimo na sve oko sebe, ležimo u krevetu, mazimo se, razgovaramo i seksamo se. Pri tom moram da pazimo da ne ostavim neki trag – ogrebotinu, ruž za usne, masnicu. I ne smem da nosim parfem na sebi, jer to žene odmah primete. A ni on se ne tušira nakon seksa, jer to bi bilo previše očigledno – ko dolazi kući iz kafića ili s posla sveže istuširan?!

Ne možeš isključiti osećanja

Kad je kod mene, sve je predivno. Međutim, znam da će otići kući i zaspati pored druge. Da će ga ujutro probuditi deca i da će sediti za stolom sa svojom suprugom i doručkovati. To me boli – i zbog toga ne pokušavam da mislim o tome. Ako neko misli da je lako u aferi isključiti osećanja, grdno se vara. Uvek pomalo boli. U dubini sebe sam svesna da on nikad neće napustiti svoju porodicu. To znam od prvog dana – a opet ne mogu da sklonim ruke s njega! Zbog toga takođe znam da ovo neće dugo trajati. Moraću da povučem kočnicu kad počne previše da boli. Do tada ću nastaviti – kao žena koju mrze druge žene!“

