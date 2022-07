Ispovest muškarca koji se leči od zavisnosti od pornografije, ovo su prvi znaci!

Muškarac otkriva kako je prepoznao da je zavisan od po*nografije, kako je ona uticala na njegov život i apeluje na mlade da dobro obrate pažnju na određene znake.

Mobilni telefoni danas su omogućili lak pristup svemu što poželite, pa tako i po*nografskom sadržaju. Samo nekoliko sekundi i klikova vas deli od gledanja filma za odrasle, a stručnjaci su nekoliko puta isticali kako ona može uticati i na zdravlje.

Istina je da mnogi u sadržaj za odrasle zalaze već u osnovnoj školi, ali malo ko govori o potencijalnim opasnostima, koje je nekad čak i teško prepoznati. Muškarac koji se leči od zavisnosti od po*nografije otkriva detalje svoje priče, želeći da upozori mlade da budu oprezni.

Kako bi sačuvali njegov identitet, za potrebe ovog članka nazvaćemo ga Ivan. Kada mu je pre sedam godina jedan prijatelj otkrio da postoji društvena mreža Redit, na kojoj se ljudi masovno žale na isti problem, shvatio je da ima problem. Kako kaže, to se dogodilo sasvim slučajno, a niko nije znao da voli da gleda filmove za odrasle.

„Prijatelj mi je to poslao, ovako, usputno, pa sam ja to proučio i pomislio da možda imam problem, ali nisam to shvatao ozbiljno. Tek sam pre oko četiri godine to prihvatio kao ozbiljnu stvar, pa sam odlučio da zastanem i dobro razmislim“, rekao je Ivan za portal srednja.hr.

Po*nografiju je u svojim vrhuncima gledao otprilike svaki drugi ili treći dan, ali dosta intenzivno. Kako i sam navodi, neki kažu da posećuju po*no sajtove i po nekoliko puta dnevno, ali se tamo zadržavaju svega nekoliko minuta. Ivan je, s druge strane, znao da bude prikovan za stolicu i po četiri sata gledajući filmove za odrasle.

„Po*nografija je imala uticaj na moj život. Postajao sam sam sebi dovoljan i počeo sam se da se povlačim u sebe. Teško je sa sigurnošću odrediti razlog mojih posledica, ali znam da je to bilo jedno turbulentno razdoblje mog života“, kaže Ivan navodeći da mu je po*nografija možda predstavljala način utehe u teškim danima.

Ivan se leči već više od dve godine i kako kaže, situacija se popravlja. Manje oseća potrebu za po*nografijom, pa ističe da je sada uspostavio potpunu kontrolu nad svojom zavisnošću.

„Po*nografija jako lako zna da povuče u zavisnost. Savetujem mladima da budu vrlo oprezni i ako neko vidi da već počinju neki problemi, neka stane i razmisli ima li koristi od toga. Do štete dođe bez da mi to shvatimo ‘iz prve'“, poručuje Ivan.

Stručnjaci navode da postoji više znakova upozorenja koji bi mogli da aludiraju na to da imate problem s po*nografijom:

Razmišljate o po*nografiji kada je ne gledate

Gledate je na svom mobilnom telefonu u nekim društvenim situacijama, poput škole, fakulteta ili posla

Osećate se posramljeno, krivo ili depresivno zbog gledanja

Nastavljate da gledate uprkos posledicama na vaš život

Imate smanjeno se*sualno zadovoljstvo s vašim partnerima

Aktivno skrivate vaše navike gledanja po*nografije

Uznemirite se kada vam neko kaže da smanjite ili prestanete s gledanjem

Gubite pojam o vremenu prilikom gledanja takvog sadržaja

Pokušali ste da prestanete, ali niste uspeli

(Srednja.hr, Mondo)

