Izbegnite: 10 najčešćih grešaka koje žene prave u seksu

Očekivanje da partner čita naše misli i želje sigurno ne vodi dobrom seksu. S druge strane, žene su često same sebi najgore neprijateljice jer ih muči bezbroj stvari koje često nikada ne kažu partneru.

Ovih 10 grešaka žene najčešće prave u seksu.

1. Očekuju da je on uvek raspoložen

Žene misle da su muškarci stalno i u svako doba raspoloženi za seks. Možda su tinejdžeri neprestano napaljeni, ali odrasli muškarci koji imaju svakodnevne brige poput posla, plaćanja računa i drugih obaveza, nisu roboti i ne možete očekivati da baš nikad neće biti loše raspoloženi i bezvoljni.

2. Opsednute su svojim telom

Seks je zabavna aktivnost i ne može da bude super ako niste opušteni. Činjenica je da su muškarci izrazito vizuelni tipovi, ali ako ste s njim došli do faze golotinje, nema šanse da njemu nije super. Žene su često opsednute sopstvenim telom i tokom seksa razmišljaju o svojim nedostacima. Verujte, on ne vidi celulit, ne smeta mu ako niste savršeno depilirale noge i obožava vaš miris.

3. Nikada ne iniciraju seks

Mnoge žene pretpostavljaju da će svaki put on prvi pokazati interes za seksi igricama. Kada vi inicirate seks, pokazujete mu da volite i želite seks s njim. Njemu je privlačno kada preuzmete kontrolu i pokažete mu da ga želite sad i odmah.

4. Ne pokazuju šta vole

Jedna od najvećih grešaka koje žene prave u seksu je očekivanje da je njen orgazam isključivo njegov zadatak. Ženama je potrebno više vremena da dođu do vrhunca, ali to ne znači da ne mogu same sebi da pomognu. Olakšajte mu posao, pokažite mu šta volite, umesto da čekate da on sam shvati.

5. Mirne su i ćute

Zbog stidljivosti, nedovoljne opuštenosti ili manjka samopouzdanja, mnoge žene ne pokazuju nikakvu reakciju. Ni glasom ni pokretima ne pokazuju koliko su uzbuđene u krevetu. Misionarski položaj ne znači da ne morate ništa da radite, pokažite mu da vam je super. Žena glasna u seksu dodatno uzbuđuje partnera, a i sebe.

6. Boje se da govore prostote

Mnoge žene polude kada muškarac govori prostote ili se same ne usude da govore ono što ih uzbuđuje. Razgovor o seksu uzbuđuje i dovodi vas u seksualno raspoloženje čak i kada niste previše zainteresovani. Šapnite mu na uvo sve svoje „prljave“ tajne, maštarije i želje, i očekujte vatromet!

7. Očekuju maženje nakon seksa

Žena nakon seksa voli emotivno da se poveže i razgovara, dugo da se mazi i zaspi mu u naručju. Muškarci vole da se maze isto kao i žene, ali nakon seksa oni su biološki programirani da zaspe. Uostalom, kad se malo naspavaju spremni su za dalju akciju, zar ne?

8. Odbijaju seks na brzaka

Dugu predigru i nežno i opušteno vođenje ljubavi voli većina žena, ali i seks na brzaka ima svoje prednosti. Mnoge žene odbijaju „da gube vreme“ na seks kada ne stignu, ali seks na brzaka u hodniku ili u automobilu uneće svežinu i uzbuđenje u vaš seksualni život.

9. Samo u jednom položaju

Mnogim ženama se ne sviđa kada im dečko prizna maštarije koje bi hteo da ostvari. Muškarci vole raznolikost u seksu i maštaju o scenama iz pornografskih filmova. Naravno da takvi filmovi često prikazuju potpuno nerealan seks, ali različiti položaji u seksu i ženama donose posebna zadovoljstva. On želi da i vi ponekad preuzmete kontrolu u seksu i budete gore, na boku i u bilo kom drugom položaju. Igrajte se!

10. Ignorišu neke delove njegovog tela

Iako je najveća muška erogena zona upravo penis i područje oko njega, mnoge žene potpuno zapostavljaju druge delove njegovog tela. Muškarci vole da ih dodirujete i ljubite po vratu, leđima, ramenima, rukama, bedrima, stomaku, ali i bradavicama i testisima, što mnoge žene zaboravljaju, prenose mediji.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.