Jednostavniji su nego što mislite: Ove 3 stvari muškarci uvek žele u krevetu

Kada razmišljate o tome šta muškarci žele verovatno vam na um padaju neke od scena iz „50 nijansi sive“. Ipak, oni su progovorili o svojim skrivenim fantazijama i one su jednostavnije nego što ste mislili.

Žele seks pod svetlima

Gotovo je sa skrivanjem u mraku ili ispod pokrivača. Iako nekim damama to deluje zastrašujuće, ali momci su se izjasnili da bi bili izuzetno srećni kada ne biste ugasili sva svetla i pobegli u najveći mrak.

Oni ne primećuju male nesavršenosti na telu, ne haju za celulit i strije, pogotovo tokom seksa. Oni vide prelepo žensko telo u svoj svojoj raskoši. A takođe, žele da vide i vaše oči i izraz lica tokom odnosa.

Zato je vreme da napravite izuzetak, ostavite svetlo i uživate u ljubavi bez razmišljanja o celulitu, bubuljicama ili o par kilograma viška. Mrak i sveće imaju svoju romantičnu draž, ali ipak, odustanite od pravila i prepustite se.

Žele da žene pokažu koliko uživaju

Glasno stenjanje kad im nije do toga, glumljenje orgazma… Znamo da su ponekad žene sklone malim lažima kako ne bi povredile partnere. Ali to nigde ne vodi. Momci su priznali da ne žele takve povratne informacije! Ukoliko vam nešto ne prija, oni žele to da to znaju kako bi ispravili, poboljšali… Ili mu jednostavno recite – Volela bih kad bi uradio…! U redu je da kažete – Više mi se dopada poza kada… Budite iskrene, pokažite mu kako i šta da radi. Ne samo da će ceniti, već će ga i obradovati činjenica da se trudite oko vašeg odnosa, a sigurno ćete i vi više uživati.

Vrhunac nije najbitniji

Sigurno i vi mislite da je za muškarca samo važno da dođe do vrhunca. I to su nas razuverili. Momci su priznali da su im dve stvari važnije – uživanje u ženskom telu, oblinama, lepoti i pružanje zadovoljstva svojoj devojci. I kod njih predigra zauzima veoma važno mesto. Naravno da je odmah posle ovoga i orgazam, ali ipak moramo da priznamo da momci nisu sebična bića kako većina dama smatra.

