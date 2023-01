Jeste li isprobali „spori seks“ – garantuje vrhunac i leči intimne odnose

Nicole Daedone, autorka knjige ‘Slow Sex: the Art and Craft of the Female Orgasm’, želi da promeni shvatanje žena o ženskom orgazmu. Naime, ona je osnovala centar za proučavanje ženskog orgazma – ‘One Taste Urban Retreat Center’, u San Franciscu, gde studenti praktikuju jogu, meditaciju i tehniku koja se zove – orgazmička meditacija.

Navodimo njene savete o tome kako uključivanje ideja sporog seksa i tehnika usmerenih na ženu može poboljšati vaše intimne odnose:

1. Prestanite ‘da glumite’ orgazam

Nameće pitanje zašto toliko žena glumi orgazam. Odgovor je zato što pokušavaju zadovoljiti partnere koji su bili uslovljeni da veruju da se zadovoljstvo može meriti u decibelima.

Međutim, problem s dočaravanjem seksualnog uzbuđenja je taj što se ono ne pretvara u stvarno uzbuđenje.

– Ne možete glumiti i osećati u isto vreme – kaže Daedone.

Umesto da hranite partnerov ego, podučite ga o tome kako vi reagujete na uzbuđenje. Seks bi trebao biti način na koji partneri bolje upoznaju jedni druge. Ali ako se pretvarate da ste neko drugi, izgubili ste tu jedinstvenu priliku da budete ono što jeste.

2. Povratite orgazam

Ako ste odustali od glume, odredite šta je za vas lično orgazam i kako se ponašati kada ga doživljavate. Svesna koliko je kultura uložila u iskustvo razne ideje i zvukove, Daedone se borila da sama definiše taj pojam. Napokon se odlučila za jednostavnu, ženstvenu definiciju, a to je – ‘sposobnost pružanja i primanja užitka’.

3. Nemojte omalovažavati partnerovu veštinu

Ne krivite partnera za nedostatak seksualnog zadovoljstva, i to iz jednog dobrog razloga – verovatno radi puno više nego što mislite. Nažalost, ženske genitalije su Rubikonova kocka intimnih delova – toliko ih je teško ‘rešiti’ da je primamljivo odustati ili je prevariti.

– Muškarci se suočavaju s mnogo toga kada je u pitanju ženska anatomija – šali se Daedone.

4. Ali, nemojte kriviti ni sebe

Ono što Daedone najčešće čuje od žena jest da je ‘problem u njima’. Međutim, Daedone se ne slaže, jer je praksa mnogo puta pokazala drugačije. Kontrakcije, ejakulat i oteklina počinju se pojavljivati kod mnogih dama – jednostavno orgazam nije ‘ispao’ onako kako im je opisano da bi vrhunac trebao izgledati – iz muške perspektive, prenosi Chatelaine.

5. ‘Zauzmite položaj’

– Orgazmička meditacija je ‘praksa’ – kaže Daedone, i ona koja izaziva stanje blažene opuštenosti, baš kao što je joga praksa koja nudi slične rezultate.

Kao i joga, spori seks nema cilj na umu. Zapravo, to je čin bez cilja.

– Ne radite to da biste pokazali da se volite. Ne radite to da biste imali dete. Ne radite to ni iz jednog od ovih razloga – ističe Daedone. Poenta je jednostavno povezati se sa svojim partnerom.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.