Jeste li mu u vezi majka ili partnerka: Ovo su znaci za uzbunu

U svakoj vezi, partneri bi trebalo da brinu jedno o drugom i da neguju odnos. Ali, ako krenete da se prema svom dragom ponašate kao da je dete, odnosno kao da ste mu majka, a ne devojka ili žena, to nije dobar znak.

Tanka je linija između zdrave brige o nekom i pretvaranja u nešto što suštinski ne želite da budete. Kako biste bili sigurni da ne prelazite tu liniju, otkrivamo vam na šta bi to trebalo da obratite pažnju.

Raspremate i čistite za njim

Da li imate običaj da po stanu skupljate njegove stvari, poput čarapa, košulja i trenerki? Ako je to slučaj, pretvarate se u njegovu majku i lišavate ga odgovornosti. Ovo se odnosi i na momente kada raspremate sto nakon obroka koji je upravo pojeo, ili stavljate čaše od piva u mašinu za sudove. Sve ovo deluje kao gomila sitnica, ali ako vi to možete da uradite, zašto to ne radi i on sam?

Nesuglasice ostavljate bez rešenja

U svakoj vezi su prisutne nesuglasice, i to je sasvim normalno, jer je svako od nas drugačiji. Međutim, ono što je važno jeste njihovo rešavanje. Guranje problema pod tepih je ono što će na kraju biti uzrok vašeg raskida. Setite se da kao dete niste uvek bili u stanju da rešite nesuglasice sa svojim roditeljima, jer je bio prisutan generacijski jaz. Međutim, dve odrasle osobe bi morale da budu u stanju da to prevaziđu, piše Super žena.rs.

Stalno mu govorite šta treba da radi

Zaista je besmisleno da svom voljenom date u ruke listu zaduženja koju treba da završi do kraja dana. On nije dete, i ne bi trebalo da ga parče papira podseća da treba da opere sudove, baci smeće ili kupi hranu. Ako imate običaj da mu konstantno govorite šta bi trebalo da uradi, hteli to ili ne, zvučite kao njegova mama.

Držite sve u vezi pod svojom kontrolom

Neke osobe ne mogu da pobegnu od činjenice da vole da sve drže pod kontrolom. Ipak, u vezama, povodom ovog pitanja moraju da postoje neke granice. Ako ste skloni tome da kontrolišete svaki korak svog voljenog, jer mu ne verujete dovoljno, onda definitivno imate problem. Stvari će vam baš zbog te stroge kontrole, kad – tad iskliznuti iz ruku.

