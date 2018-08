Kad vam voljena osoba postane ružna, fizički neprivlačna

Nije retkost da vam, kako godine prolaze, partner ili partnerka fizički postaju sve manje privlačni. Mišići se opuštaju, nakuplja se salo, neretko se i manje neguju nego nekad, i gube na seksualnoj privlačnosti. Ipak, retko je smanjena fizička privlačnost ono što je glavni problem.

U dobrim, zdravim vezama, partneri se tokom vremena emotivno sve više zbližavaju, plus i dele sve više zajedničkih iskustava, zajedno prolaze kroz mnogo toga. Zbog toga jedno drugom ne samo da ostaju privlačni nego se ta privlačnost i povećava, tako da partneri u takvim vezama i u poznijim godinama imaju aktivan seksualni život u kome oboje uživaju, da i ne pominjemo da njihova međusobna ljubav, poverenje, poštovanje i bliskost rastu.

Nažalost, nisu sve veze takve. Pojavi se ovaj problem, onaj problem, ništa se ne radi na rešavanju ili se ne uradi dovoljno, jedno ili oboje se osećaju sve lošije u vezi, nije im više ni do toga da paze na sebe, da se udešavaju… Uteha se traži u hrani i/ili alkoholu, a i jedno i drugo goji, nema se volje za održavanjem u formi (biti u solidnoj formi moguće je i sa 90 godina, postoje primeri za to, tako da su godine loš izgovor)… U suštini, partneri su nesrećni u vezi, a to što se neko ugojio, opustio, to što jedno drugom postaju seksualno sve manje privlačni su samo simptomi.

Ne kažemo da je dobro biti gojazan, nije, treba održavati liniju i kondiciju, prvenstveno sopstvenog zdravlja radi, ali kada vam partner ili partnerka postanu neprivlačni jer su se ugojili, skoro nikad se ne radi o tome da je njihov višak kilograma pravi problem. Jeste, neće vam se dopadati što se voljena osoba ugojila, ali će vam znatno više smetati što ona ne vodi računa o sebi, o tome kako njen izgled utiče na vas, kako sve to utiče na vaš seksualni i emotivni život…

Šta učiniti? Pokušati da ustanovite šta su pravi problemi. Zbog čega ste se vas dvoje otuđili, koji su to problemi voljene osobe, zbog čega oseća potrebu da se teši hranom, šta je to što ne dobija. Pomozite voljenoj osobi, podržite je, nemojte je optuživati. Radite zajedno na rešavanju problema koje imate.

Ukoliko voljena osoba odluči da smrša, podržite je u tome. Možete vežbati zajedno s njom (biće zdravo i za vas), možete zajedno da kuvate zdravu hranu, i, veoma važno, nemojte sabotirati njene napore time što ćete nabavljati hranu koja goji ili alkoholna pića (ili, još gore, grickati čips i piti pivo pred njom). Ne radi se samo o tome da se voljena osoba opustila i ugojila, problemi su zajednički i zajedno ih i treba rešavati.

Ako ima volje da se problemi reše, u najvećem broju slučajeva i biće rešeni – ne preko noći, kao što nisu ni nastali preko noći, ali biće rešeni. A ako volje nema, ako više nema ni želje za samom vezom, tu teško da ima pomoći, ne bi pomoglo ni da voljena osoba izgleda kao top-model.