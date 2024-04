Kako biti nezaboravan u krevetu: Ove tajne vrhunskih ljubavnika morate da naučite

Svi žele da budu dobri u krevetu i da pokažu najbolje od sebe. ali nije uvek sve u tehnici. Ako želite seks o kome nećete prestati da pričate i razmišljate, a koji će delovati kao izuzetno romantična scena iz filma, isprobajte ove tri jednostavne tajne, piše Medijum.

Prva stvar koju treba da znate je da radost seksa nije fizička i da su stvari koje radimo jedni drugima telima dobre, ali se zadovoljstvo dešava u mozgu. To znači da bez obzira na to šta se dešava na tim delikatnim nervnim završecima, stanje uma je sve. Možete savladati svaki potez u priručnicima, ali ako ih ne izvršite na način koji odjekuje u kontrolnom centru, to je samo besmisleno trljanje. Takođe, osnovna fizička kompatibilnost je važna, ali osim toga, veća dužina, veći obim, više udaranja, više ljubljenja, više minuta, sati ili šta god da radite, ne znači više zadovoljstva. Svako, bez obzira na opremu koju ste dobili, može iskoristiti tajne za nezaboravan seks.

Takođe treba da znate da orgazam može biti intenzivan i moćan ili „dosadan“. Mnogo je više o tome šta osećate kada doživite vrhunac nego o tome kako se osećate. Još jedna važna stvar je da nezaboravan seks ne zavisi od savršene zadnjice, velikih grudi, ravnog stomaka ili definisanih trbušnih mišića. Kada zračite ljubavlju, njena svetlost sjajno sija i to određuje kako vas partner vidi.

Pa koje su tajne?

Naučite da čitate raspoloženja svog partnera

Najveći pojačivač zadovoljstva je osećaj simpatije ili kada ste vi i vaš partner na istoj talasnoj dužini, a takođe je važno da znate kada stati, a kada nastaviti, a kada promeniti položaj. Pored toga, takođe je neophodno znati kada poslati poljubac ili jednostavno pogledati partnera u oči i osmehnuti se.

Proslavite svaki centimetar tela vašeg partnera

Postoji razlika između dodirivanja radi sopstvenog zadovoljstva i dodirivanja radi zadovoljstva vašeg partnera. Takođe, postoji razlika između dodira koji priznaje ili preuzima vlasništvo i dodira zahvalnosti, koji izražava zahvalnost. Kad slavite, prepustite se. Kada slavite, idete polako. Kada slavite, poštujete. Ništa nije toplije od dodira sa poštovanjem, što ste više poštovani, dublje ćete dodirnuti svog partnera i veća je verovatnoća da ćete nastaviti dalje.

Zamislite kada ste poslednji put odvojili vreme da se divite partnerovim rukama ili stopalima, masirajte ruke ili ramena, nežno mazite kosu ili prelazite rukama od butina do prstiju. Dok se fokusirate na područja za koja ste mislili da nisu seksi, ona odjednom postaju seksi i možete čuti kako vam partner govori da ga/nju niko nikada ranije nije tako dodirnuo. Dodir koji slavi je magičan i električan i osetićete naboj u vazduhu.

Povežite srca, pa tek onda tela

Ako zaboravite da se potpuno uskladite sa svojim partnerom, da se zaustavite i podsetite jedno drugo rečima, gestovima, čak i pogledom na ljubav koju delite, samo ćete proći kroz pokrete seksa i na kraju se osećati prazno. Kada se osećate kao da se udaljavate od svog partnera, primamljivo je da koristite seks da biste pokušali da se ponovo povežete, ali korišćenje intimnosti za izgradnju odnosa je zapravo suprotno.

Veza stvara bliskost, jer veza pretpostavlja poverenje. Kada dozvolite svom partneru da vam se emocionalno približi, rušite ‘zidove’ i dozvoljavate sebi da se opustite. Ovo stanje mentalne smirenosti ima ogroman uticaj na telo, priprema ga i čini vas intenzivnim i osetljivim. Partner tada oseća vašu energiju i hrani se njome, oseća vaše ruke pre dodira, ali važno je znati da se ništa od ovoga ne dešava ako prvo ne uskladite svoja srca. Najlakši način da se uskladite je da ponovite dva jednostavna reči zajedno: „Volim te.“ Kada izgovorite ove reči naglas, svet oko vas se topi, a vi ste spremni da doživite nešto nezaboravno.

