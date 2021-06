Kako da prestanete da budete suviše “lepljivi” u vezi?

Želja za tim da negde pripadamo i osećamo se voljeno je fundamentalna za sva ljudska bića.

Svako ko je sebe dovoljno svestan, mora da prizna (makar sebi) ovu potrebu. Međutim razumna količina emocionalne potrebe i njena suvišna krajnost dve su sasvim različite stvari. Osoba koja je praviše “lepljiva” može u velikoj meri ugroziti svoju ljubavnu vezu. Sam početak veze je stvoren za takozvanu preteranu afekciju, izlive ljubavi i konstantnu potrebu za uveravanjem. Međutim kako vreme prolazi parovi bi trebali iz tog odnosa da pređu u zdraviji i daleko razumniji oblik. Faza “medenog meseca” bi trebalo da se završi u prvih nekoliko meseci ljubavne veze, ali šta udariti ako je “lepljivost” uzela maha?

KORISTITE “JA” UMESTO “MI” ŠTO ČEŠĆE

Emocionalna povezanost sa voljenom osobom je važna, ali ako do te mere počnete da koristite isključivo zamenicu “mi” umesto “ja”, to može da bude veliki problem. To naime znači da sebe uopšte više ne možete da doživite kao jedinku, i da ste previše vezani za partnera. Svakom je u vezi potrebno da ima svoj lični prostor i identitet. S toga nastojte da manje koristite “mi” i da više budete odgovorini za svoje nego za vaše postupke.

PRUŽITE SVOM PARTNERU DOVOLJNO PROSTORA

U ovom slučaju mislimo i na fizički i na psihički prostor. Ako nekog zaista volite taj to može da oseti i kada ga ne obasipate poljupcima po ceo dan. Nastojte da se fizički udaljite od voljene osobe, kako je ne biste ugušli svojim stalnim prisustvom. Takođe na ovaj način dobijate priliku da se iskreno obradujete jedno drugom kada se ponovo vidite. Nema ničeg slađeg nego kada vam neko nedostaje i konačno ga ugledate.

KREĆITE SE U RAZLIČITIM DRUŠTVENIM KRUGOVIMA

Ideja o deljenju svega u vezi je vrlo romantična, ali je istovremeno i nepraktična. Da li je stvarno potrebno da on sedi sa vama na kafi sa vašim školskim prijateljicama ili koleginicama sa posla? Ako tako stvari postavimo, zamislite tek koliko se naše prisustvo u krugu njegovih prijatelja sa fudbala smatra neprikladnim, naročito ako je okupljanje povodom gledanja utakmice. Pronađite svoj krug prijatelja sa kojima možete da se družite bez njega.

