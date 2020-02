Kako pobediti ljubomoru u vezi?

Poželjno je da izbacite negativna osećanja kako znate i umete.

Ljubomora nije dobra za vezu, iako vi možda mislite drugačije. Evo kako da sprečite da vam upropasti vezu.

Neki ljudi su ljubomorni na bivšu/bivšeg svog partnera/ke, kod nekih se ljubomora javlja u određenim društvenim situacijama, posebno ako partner, recimo, flertuje sa nekim. Kod nekih je fizička udaljenost razlog za ljubomoru, bez obzira na to što znaju da ih partner nikada ne bi prevario i jasno im to stavlja do znanja.

Emocionalna udaljenost u vezi takođe može da bude okidač za ljubomoru, a isto važi i za nerešene nesporazume i slično.

Ako ste ljubomorni u vezi, trebalo bi prvo da utvrdite tačan razlog za to, a onda da preduzmete sledeće korake, kako vam ljubomora ne bi uništila odnos.

Nađite način da izbacite negativna osećanja

Frustracija i anksioznost neće nestati sami od sebe. Umesto da pokušavate da zatrpate ta osećanja u sebi ili da ih potpuno poreknete, nađite način da ih izbacite. Ali, ne morate da ih iskalite na partneru!

Napravite neki privatan prostor i izdvojite vreme da se pozabavite negativnim osećanjima – ako treba, vičite (sami, ne na nekoga) ili nađite neki drugi način da izbacite frustracije iz sebe.

Opustite u toploj kupki

Ovaj savet možda deluje pomalo naivno, ali može da vas umiri i da umiri ljubomoru. Ako vam je previše i da razmišljate o razlogu ljubomore, utonite u toplu kupku i opustite se. A ako biste želeli da budete aktivniji, idite negde na plivanje.

Zapišite sve

U dnevnik zapišite sve misli o partnerovim bivšim, flertovanju ili strahu da će vas partner napustiti i otići. Izbacite sve iz sebe na papir, a zatim se koncentrišite na centralnu misao i razmislite o tome.

Pokušajte da realno sagledate situaciju i potražite činjenice koje će vam pokazati da to vaše uverenje i nije tako „stabilno“.

Idite sami u šetnju

Od velike je pomoći da trenutak ljubomore prekinete u njenom nastajanju. Na primer, ako je partner otišao na piće sa prijateljima, a vi brinete da li će među njima biti i njegova bivša, razbistrite glavu tako što ćete sami otići u šetnju.

Kada ste napolju i šetate, usmerite pažnju na disanje, na okruženje… To će vas smiriti i pomoći će vam da jasnije sagledate situaciju.

Volite sebe i partnera

Prebacivanje i kritikovanje mogu dodatno da „raspire“ ljubomoru.

Potpuno je razumljivo da ne volite da osećate ljubomoru, ali i da vam se neke situacije ne sviđaju. Samo, ne dozvolite da vas obuzme negativnost, već negujte ljubav – što više ljubavi, to će biti manje ljubomore.

Volite sebe, volite partnera. Prihvatite svoja osećanja. Ako osećate ljubomoru, to je signal da treba da preispitate sebe, kako biste bolje razumeli zašto se tako osećate i šta treba da uradite.

Na kraju, ako vas partner namerno dovodi u situacije koje bi mogle da „raspale“ plamen ljubomore, ne treba vam takva osoba. S druge strane, ako vam ne daje nekog povoda, a ipak ste ljubomorni, držite se ovih saveta kako ljubomornim ispadima ne biste uništili vezu.