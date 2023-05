Kakva dijeta: Imala seks osam puta sedmično tokom 6 meseci, evo šta se desilo sa njenim telom

Imala sam previše kilograma i bila sam frustrirana. Pokušala sam brojne popularne režime ishrane i svaki put sam zakazala jer su imale previše zabrana, ograničenja itd. Ono što mi je na kraju pomoglo bilo je intenzivno vođenje ljubavi i zdraviji stil života koji sam započela u ljubavnoj vezi sa svojim sadašnjim suprugom, napisala je Kerry McCloskey iz SAD-a u knjizi ‘The Ultimate Sex Diet: The Secret Formula for a Slimmer, Healthier, More Passionate Life’.

– Za šest meseci sam izgubila 10 kilograma. Moj suprug i ja seksamo se otprilike osam puta sedmično – dodala je.

– Moji ‘seksercises’ (seksualne vežbe) održavaju svaku vezu svežom, živahnom i vrlo, vrlo strastvenom. Svako bi trebao znati kako iskoristiti prednosti seksa – smatra autorka.

Mnogi dijetni planovi se temelje na promeni načina ishrane , pa i autorka započinje knjigu s dvonedeljnim planom obroka koji naglašava važnost unošenja svežeg voća i povrća, proteina, morskih plodova i celovitih žitarica, ali naglašava da je glavni sastojak ove dijete ipak – seks.

– Lakše je mršati u dvoje. Studija Univerziteta Brown pokazala je da ljudi koji imaju partnere dvostruko brže mršave nego samci. U svoj jelovnik možete uključiti kamenice, beli luk ili tartufe, ali i tematske večere koje pojačavaju libido – japanski suši ili gazpaćo supu i fajitas. Ovo je i tako uravnotežena ishrana koja podalje drži rafinirane šećere i brašno – kaže McCloskey.

U knjizi McCloskey podstiče parove da se ‘bave seksom’ od tri do pet puta sedmično i dvostruko vikendom. Uz to, bilo bi dobro trčati, hodati ili plivati od tri do četiri puta sedmično.

– Prednosti su višestruke. Tako jačate telo i vaš odnos – kaže autorka. U knjizi je opisala 14 jedinstvenih vežbi, tzv. ‘sexercises’. To su pozicije koje ciljano jačaju ruke, noge, stomačne mišiće, leđa i zadnjicu, a zapravo su to tradicionalne vežbe sa seksualnim ‘spinom’.

– Možete ih izvoditi goli, na podu, i mogu biti deo predigre. Odlično bi bilo napraviti nekoliko treninga od 20 do 30 minuta, tri ili četiri dana u nedelji, po mogućnosti kao preteča glavnog događaja – naglašava autorka.

‘Trbušnjak-poljubac’ izvodite tako da legnete na leđa s podignutim kolenima i rukama prekrštenima na grudi. Neka se partner spusti na kolena i rukama uhvati vaše gležnjeve. Podižite se do sedeće pozicije pa partneru dajte ‘mokri poljubac’. Ponovite deset puta i zamenite uloge

‘Ljubavni čučanj’ odradite tako da se okrenete prema partneru s nogama razmaknutim u širini ramena. Držite se za ruke. Savinite noge u koljenima sve dok vaše bedro ne bude paralelno s podom. Ostanite u tom položaju tri sekunde pa se ‘balansirajući’ uspravite. Ponovite pet puta.

Vrlo intenzivan seks može rastopiti čak 350 kalorija za pola sata što je kao pola sata trčanja na traci. Žene koje dožive orgazam potroše više kalorija od onih koje do vrhunca uopšte ne dođu. Zato, pobrinite se da vođenje ljubavi baš uvek ‘završi srećno’.

Takođe, tokom seksa muškarci gube više kalorija od žena zato što imaju više mišićne mase.

Imajte na umu da je poza važna! Kad je žena gore, ona će za pola sata seksa umerenim tempom potrošiti otprilike 120 kalorija. Ako to recimo radi u čučećem položaju, to povećava broj potrošenih kalorija na oko 170. Osim toga, ova poza jača mišiće nogu, karlice, guze i donjeg dela stomaka.

I strastveni poljubac odlično djeluje na naše telo, uklanja stres, opušta, podiže samopouzdanje i čak ima učinak kao vežbanje. Poljubac u trajanju od jedne minute troši 6,5 kalorija – što bi za pola sata bilo gotovo 200 kalorija. Za poređenje, to je broj kalorija koje pojedete za nešto manje od pola čokolade, prenosi Medical Daily.

