Najnovija istraživanja pokazuju da su ljubavnici sa ovom krvnom grupom najbolji

Radi se o krvnoj grupi 0! Ovo je najčešća krvna grupa, a stručnjaci kažu kako je najstarija – ta grupa je nastala prva i imali su je naši najstariji preci. Ljudi sa ovom krvnom grupom odlični su u logičnom razmišljanju. Jako dobro se snalaze u prostoru i imaju dobar osećaj za orijentaciju. Oni naprosto žude za osećanjem moći i u stanju su da se odlično fokusiraju na cilj koji žele postići. Znaju reagovati impulsivno.

Često su odlični ljubavnici – strastveni, nepredvidivi, nežni i grubi u isto vreme. Oni naprosto uživaju u seksu i u stanju su da polako vode ljubav satima, piše Nature and Society Magazine.

Jako im je važno da i partner uživa i ponekad će sebi uskratiti zadovoljstvo samo da bi druga strana uživala još više. Neki ih smatraju najboljim ljubavnicima među svim krvnim grupama.

Posebno im odgovaraju partneri koji su nepredvidljivi u krevetu kao i oni sami, jer se užasavaju monotonije. Ne vole unapred da znaju kako će se sve odvijati, to im čak smanjuje seksualno uzbuđenje. Rado će iskušati nove poze i poneku igračku, ali ništa previše ekstrenmo, tek toliko da malo začine doživljaj.

Inače, ljudi s krvnom grupom 0 su po prirodi optimistični, odgovorni i savesni. Ipak, i oni imaju svoje najslabije tačke, a to su stres i dosada. To ih ubija u pojam i ponekad potakne destruktivno ponašanje. Adrenalin je ono zbog čega se osećaju živim – što su više aktivni, to su puniji pozitivne energije.