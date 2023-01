Ključ je u sitnicama: Naučite kako da održite kvalitetnu vezu i uvek budete srećni!

Fokus ovog članka su romantične ili ljubavne veze, ali u praksi ovi saveti su sasvim primenjivi na sve vrste odnosa. Imajte na umu da su ovo samo smernice i da ih se ne treba previše čvrsto držati. Na kraju krajeva, na prvom mestu je kompromis i potrebno je da primenite ove savete na svoj način, u svojoj vezi.

Iskrenost

Svi kažemo da se iskrenost podrazumeva, ali zapravo ponekad se jedan od partnera pretvara da je u vezi sve u redu kako ne pi povredio ili uvredio onog drugog. Sve kreće iz dobre namere, ali se završi kobno. Ključno je biti otvoren u vezi sa svojim namerama i osećanjima prema dugoj osobi, ili bar direktno reći partneru da nam nije prijatno da delimo baš sve sa njim ili njom. Možda vam je potrebno vremena? Možda volite da zadržite nešto za sebe? Izgovori nisu potrebni, to je vaša stvar. Ali jedino pošteno prema vaš me partneru je da mu to u lice kažete – tako ćete izbeći nesporazume.

Fer plej

U međuljudskim odnosima svađe i rasprave su prirodna pojava. Jednostavno se ne možemo uvek složiti. Međutim, samokontrola i argumentovano izjašnjavanje mišljenja je jako bitno. Kada se sa partnerom raspravljate oko toga ko je u pravu, nemojte tvrdoglavo tvrditi da je samo vaše mišljenje validno, već saslušajte i drugu stranu. Ne borite se da dokažete da ste vi u pravu, već se borite da dostignete pravo rešenje problema ili dogovor, čak i ako je potrebno da progutate svoj ponos zbog toga. Isto, naravno, važi i za vašeg partnera. Ako ste vi fer, možete očekivati da će i on biti.

Radite na sebi

Treba raditi na samonapretku na prvom mestu zbog sebe, ali i zbog veze. Ma koliko bile u iskušenju da non-stop provodimo vreme sa partnerom, neophodno je ostaviti malo vremena kada ćete biti same, ili sa drugim ljudima, kako biste imale svest o tome da ste i dalje osoba za sebe, a ne samo “jedna polovina” svoje veze. Na duže staze, ovo će se dobro odraziti i na vaš odnos sa partnerom, jer ćete konstantno donositi nešto novo u vezu, nešto o čemu ćete moći da mu pričate i za šta će on biti zainteresovan, jer o tome ne zna ništa. Radite na sebi i radićete i na vezi.

Trudite se

Kao što i vi verovatno očekujete da vaš partner obrati pažnju na vaše potrebe i interesovanja i vi to treba da uradite za njega. Interesujte se za ono o čemu voli da govori, razmislite kako biste mogle da ga obradujete ili zabavite, probajte nove stvari zajedno. Dosadne i neuspešne veze dolaze do tog stadijuma kad se samo jedna osoba trudi da je poboljša.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.