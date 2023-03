Ko više laže o broju partnera u krevetu, muškarci ili žene?

Sigurno vas je nekada zanimalo sa koliko partnera je vaš partner imao seksualne odnose. Možda ste ga i pitali, ali niste sigurni da vam je rekao pravu istinu.

Ipak, istraživanja su pokazala da jeda pol više voli da sakrije broj partnera, a u pitanju su muškarci.

Jedan od 1.000 ispitanika koji su učestvovali u istraživanju rekao je da je imao više od 100 seksualnih partnerki. Istraživači su imali nameru da otkriju zbog čega su muškarci skloni laganju sa koliko žena su imali seks. Naučnica Kirsten Mičel sa Univerziteta Glazgov analizirala je odgovore 15.000 žena i muškaraca uzrasta od 16 do 74 godine i otkrila da muškarci u toku života imaju u proseku 14 seksualnih partnera. Žene, s druge strane, u toku života promene 7 partnera sa kojima su imale seks.

Istraživači su otkrili da ova razlika može da se objasni tendencijom koja vlada među muškarcima da se hvale ekstremno velikim brojem žena sa kojima su bili, što dogovi do laganja jer mali broj ljudi zaista broji sa koliko ljudi je spavao.

Mnogi muškarci koji su učestvovali u istraživanju rekli su da sa sigurnošćui mogu da potvde da veliki broj muškaraca laže jer i oni sami to često rade.

“Rekao sam svojoj devojci da sam spavao sa više devojaka nego što zaista jesam, zbog vršnjačkog pritiska koji sam ranije imao. Rekao sam joj da sam spavao sa 13 devojaka, a zapravo je bilo njih 5”, ispričao je jedan učesnik istraživanja.

On je ukazao na to da muškarci lažu oko broja partnerki sa kojima su imali seks zbog pritiska vršnjaka i sredine. Žene su imale mnogo konzervativnije odgovore od muškaraca kada su u pitanju seksualna iskustva, a polovina njih na veze za jednu noć gleda sa negodovanjem, za razliku od muškaraca koji su apsolutno za to. Čak 65 odsto žena smatralo je da je seks sa nekom drugom osobom ako sete u braku skroz pogrešan, za razliku od 57 odsto muškaraca koji bi to rado prihvatili.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.