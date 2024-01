Koja je najbolja razlika u godinama u ljubavnoj vezi?

Kada neko odluči da izlazi sa partnerom koji je dovoljno star da bude roditelj, uobičajena reakcija je da uradi test „pola njenih godina plus sedam“. Pravilo, čije je poreklo misteriozno, prenosilo se kroz generacije kao način opravdavanja ili, češće, ismevanja tuđih odnosa. U redu je da 22-godišnjak izlazi sa 18-godišnjakom. Nije u redu da 38-godišnjak izlazi sa 23-godišnjakom, ali je 26-godišnjakinja u redu. Što ste stariji, to je „dozvoljena” razlika u godinama veća: žena od 50 godina može biti u vezi čak i sa osobom koja ima 86 godina, piše The Economist.

Muškarci i žene imaju različit način razmišljanja

To je teorija. U praksi, istraživanje Kristijana Rudera, suosnivača sajta za upoznavanje OKCupid, sugeriše da muškarci i žene imaju malo drugačije ideje kada su u pitanju razlike u godinama. Dok korisnice traže muškarce oko svojih godina (ili možda godinu ili dve starije), muškarci preferiraju žene u ranim dvadesetim, bez obzira na njihove godine. Dok žene više vole malu razliku u godinama, muškarci su toliko opsednuti idejom mladog bračnog partnera da, što su stariji, više vole veću razliku u godinama.

Da li muškarci razmišljaju racionalno?

U teoriji, postoji mnogo razloga da se favorizuje mali jaz u godinama. Sposobnost da oboje pevaju omiljenu televizijsku melodiju iz detinjstva mogla bi da ih poveže, uz rizik da iritiraju druge ljude oko sebe. Delite radost kada oboje dobijete besplatne autobuske karte u slično vreme (jer ste u penziji) ili uštedite novac na velikim rođendanskim zabavama su neke od prednosti.

Neki ekonomisti su se pitali da li manje razlike u godinama između partnera mogu doneti veće društvene koristi, jer bi mogle pomoći u smanjenju jaza u zaradama polova. Pošto zarade rastu sa godinama, a žene imaju tendenciju da se druže sa starijim muškarcima, relativne zarade oko porođaja mogu stvoriti suptilan pritisak na žene da napuste radnu snagu. Međutim, studija koja je upoređivala danske sestre bliznakinje otkrila je da se zarade žena koje su se udale za starije muškarce u proseku nisu razlikovale od onih koje su se udale za muškarce koji su im bili bliže starosti.

Da li razlika u godinama utiče na razvod?

Može li manja razlika u godinama povećati verovatnoću da će parovi ostati zajedno?

Atlantik je 2014. godine tvrdio da petogodišnja razlika u godinama čini par 18 odsto većom verovatnoćom da će raskinuti, u poređenju sa parom rođenim iste ili otprilike iste godine. Iako je pomenuta studija – koja je ispitivala američke sadašnje i bivše parove – pokazala povezanost između stope razvoda i razlika u godinama, nije dokazala uzročno-posledičnu vezu, prenosi Index.

