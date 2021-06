Koje greške pravimo kada se zaljubimo?

Da li ste ikada bili sa muškarcem sa kojim ste odmah pri prvom susretu, na prvi pogled osetili jaku privlačnost, hemiju i leptiriće u stomaku?

Osetili ste kako struja doslovno prosto leti između vas i pali iskrice koje su prštale okolo. Bili ste toliko seksualno sinhronizovani da je odlazak u krevet sa njim poljuljao vaš svet. Bilo vam je očigledno da je bio zainteresovan i opčinjen koliko i vi.

Momentalna hemija i seksualna privlačnost kao recept za nevolju

Koja žena ne želi iskusiti vrelu seksualnu hemiju, onakvu kakvu je gledamo na TV-u, u filmovima i čitamo o njoj u romantičnim romanima? Ukoliko ste tip žene koja koristi ovu vatrenu iskru da meri potencijal muškarca u vezi, ona se možda neće ispostaviti baš tako sjajnom kao što mislite.

Nažalost, seksualna privlačnost samo je deo kompleksnosti veze i ljubavi i često nas može zavarati svojim intenzitetom da pomislimo da se iza nje krije mnogo više, nego što je to zapravo slučaj. Stoga, evo nekoliko činjenica koje morate znati pre nego što strmoglavo odaberete nekoga samo na osnovu jake hemije.

Da, sigurno će vam biti dobro u krevetu

Kada osetite momentalnu hemiju i privlačnost prema muškarcu, najverovatnije je da ćete se odlično provesti u postelji. Naravno, ovo nije uvek tačno, ali u većini slučajeva, u stanju ste to da ocenite. Jer, kako i da ne bude fenomenalno pored takvih iskrica?

Ovakva vrsta seksualne energije dramatično vas zbližava, kao ništa drugo. Stoga, požurićete čak i previše da skinete odeću i udovoljite ovom nagonu, ne obazirući se na bilo šta drugo.

Intenzitet pomuti fokus

Intenzitet hemije i seksualne privlačnosti često nas dovodi do toga da pogrešno protumačimo realno stanje iza kulisa.

Ipak, mnoge žene svih uzrasta imaju pogrešno uverenje da ova jaka trenutna strast znači mnogo više nego što je to zaista slučaj. Seksualna hemija, nažalost, često nije ništa više od toga – već samo intenzivna seksualna privlačnost koju nije lako ni poreći, ni zanemariti.

Požuda nije isto što i ljubav

Znam da je s ovime ponekad teško nositi se emotivno i da je zbunjujuće razumeti, a još teže razgraničiti ove dve stvari, posebno kada se ovakva osećanja po prvi put pojave.

Međutim, njegova želja za vama i vaša uzajamna privlačnost ne znači da vas on voli ili da vi njega volite. To takođe ne znači, niti je garancija, da on ima dugoročne ideje za zajedničku budućnost.

Muškarac vas može žarko želeti i biti najbolji ljubavnik kojeg ste ikada imali, a da pri tom ne stvori osećanje ljubavi ni kod jednog od vas. Zbog toga vas hemija može zbuniti, navesti da zalutate, napraviti vam zbrku u glavi i na kraju slomiti srce zajedno sa vašim očekivanjima, koja se raspuknu poput stakla kada hemija popusti.

Trenutna privlačnost ne traje

Nažalost, početna hemija o kojoj govorimo često brzo nestaje. Postoji mnogo ljudi koji insistiraju da ne mogu ni da se upoznaju sa osobom sa kojom nemaju tu neposrednu iskru od samog početka, iako ove veze jednostavno ne traju i nisu osnovane na čvrstom temelju.

Hemija sa određenim muškarcem ne mora nužno značiti da bi on bio dobar izbor i partner za vas izvan spavaće sobe. Vremenom, privlačnost će izbledeti, a vi najčešće ostati praznih ruku bez nje.

Želja nije znak kompatibilnosti

Ukoliko tražite dugoročnu ljubav, seksualna kompatibilnost je definitivno važna, ali ona ne znači da ste za sigurno pronašli dugoročnu kompatibilnost. Za zdravo i ispunjeno životno partnerstvo, želite muškarca sa kojim možete razgovarati i kome verujete. Želite da možete se zabavljate s njim i da možete uvek da računate na njega.

Kompatibilnost se zasniva na spremnosti na komunikaciju i pravljenju kompromisa, a ovi kvaliteti su daleko važniji od prolazne moći privlačnosti (i vaše nesposobnosti da se odvojite jedno od drugog). Zato, budite oprezni da ne pomešate jaku hemiju i privlačnost sa ljubavlju, piše besnopile.rs.

