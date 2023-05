Koliko bivših je previše bivših? Ako ste imali ovoliko partnera, male su šanse da ćete naći srodnu dušu!

Istraživanje navika iz kreveta pokazalo je iznenađujuće rezultate!Seks je nešto u čemu treba da uživamo i da se ne osećamo loše zbog toga. Pokazivanje emocija i ispunjavanje strasti svakako nije razlog da osećamo krivicu. I dok neki ljudi biraju da se čuvaju za brak drugi pokušavaju da se ižive pre braka. Spektar seksualnih navika je dosta širok i individualan, a kada dođe na red stajanje na ludi kamen, mnogi od nas prosto još koji put porazmisle o tome da li je njihov partner baš ono što su zamišljali.

Britanski profesor psihologije Endru Tomas sproveo je istražvivanje u kojem je pokazao koliko seksualnih partnera je previše seksualnih partnera i da li muškarci i žene imaju različitu percepciju toga koliko iskusan njihov partner treba da bude pre braka.

Postavio je ispitanicima zadatak da na skali od jedan, pri čemu bi jedan bilo ni malo, do devet, što bi značilo potpuno, pokažu kolike su šanse da uđu u vezu sa osobom koja je imala nula, dva do tri, devetnaest do dvadesetdva i preko šestdeset seksualnih partnera.

Rezultati su pokazali da ni muškarci ni žene ne bi previše voleli da budu sa nekim koji je potpuno neiskusan, a Endru je to objasnio činjenicom da je ljudski mozak po prirodi programiran ka evoluciji i da se iz tog razloga ljudi koji imaju iskustva percepiraju kao adekvatni supružnici, koji će moći aktivno da učestvuju u pravljenju porodice. Sa druge strane čini se da je sve preko tri partnera, takođe, bilo nepoželjno, a logika iza toga može se objasniti jednim pitanjem, ako ni sa jednim od prethodnih 30 partnera nije mogao da se smiri zašto bi sa mnom. Dva do tri partnera bio je najoptimalniji odgovor, jer su takve osobe iskusne, ali ipak stalne i od poverenja.

Zanimljivo je i da ne postoji statistički značajna razlika između muškaraca i žena. Da, muškarci jesu malo otvoreniji prema broju seksualnih partnera sa kojima je bila njihova izabranica, ali to ne utiče značajno na rezultate istraživanja.

