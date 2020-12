Koliko seksa je idealno za sreću u vezi

Ukoliko u Google pretraživač upišete „best number of times to have sex“, prikazaće vam se 1.160.000.000 rezultata. Čini se da svake nedelje dobijamo novo istraživanje koje nam govori koliko seksa bi trebalo da imamo – ali istraživanja se retko slažu.

Neka tvrde da bi seks trebalo da bude na rasporedu što je češće moguće, dok drugi podstiču seks samo onda kad postoji stvarna želja.

Dakle, postoji li zaista pravi broj za sreću u romantičnom odnosu? Ali samo u smislu da za vas postoji pravi broj, a to vam nijedno istraživanje ne može reći.

„Više je bolje“ argument

Neki ljudi glasno promovišu ovaj argument. To je podržala i studija iz 2004. i knjiga „Normal Bar“, koja je istakla tri do četiri puta nedeljno kao čarobni broj. I, na neki način, to ima smisla. Seks i orgazam imaju mnnogo zdravstvenih koristi, oslobađaju hormone koji vam pomažu da se vežete za partnera i, uopšte, zbog njih se osećate neverovatno.

Logično je tada zaključiti da je više seksa bolje. Međutim, ne moraju svi orgazmi da proizađu iz seksa, tako da puno prednosti možete dobiti i sami, zar ne? Druga stvar: mnogo ljudi ima pretrpan raspored i nema vremena, a ni potrebe za seksom tri do četiri puta nedeljno. A pritisak koji osećamo da ispunimo te ciljeve i krivica koju osećamo da to ne činimo, može da nadvlada sve moguće koristi. Dakle, dok u teoriji više seksa znači više povezivanja i više koristi, da li je to zaista realno?

Realni argument

Broj koji često čujemo za „optimalnu“ količinu seksa je jednom nedeljno – ali to može da bude zato što predstavlja realan seks koji većina nas zapravo ima.

Prema knjizi „Seks po brojevima: Šta nam statistika može reći o seksualnom ponašanju“, statistika pokazuje da su ljudi došli od prosečnog seksa pet puta mesečno do prosečnog seksa tri puta mesečno. A postoje i dokazi da je seks jednom nedeljno dobar.

Istraživanje socijalne psihološkinje Ejmi Mjuiz, okrilo je da manje seksa od jednom nedeljno vodi do manje sreće u vezi, ali sve više od toga ne čini nikakvu razliku.

Lični argument

Za neke će seks jednom nedeljno biti znak da nešto nije u redu u vezi jer se radi o promeni od uobičajene rutine. Za druge će se pak jednom nedeljno činiti puno, pa čak i kao pritisak jer su navikli da imaju seks nekoliko puta mesečno i to im u potpunosti odgovara.

Dok za neke parove velika količina seksa može biti indikator njihove količine sreće, za druge to uopšte ne vredi i to je u redu. Nismo svi isti i nemamo svi iste seksualne želje i potrebe. Radi se o tome da se držite svojih sopstvenih standarda, a ne tuđih. Svi imaju različit seksualni nagon, drugačije rasporede, ali i drugačije odnose. I ono najvažnije, niko ne bi trebalo da se oseća loše ili čudno zbog svoje visoke ili niske seksualne želje, prenose mediji.

