Koliko zaista traje prosečan seks? „Muškarci imaju iskrivljenu percepciju“

Koliko traje prosečan seksualni odnos? Kraće nego što mnogi od vas misle.

Istraživanja sugerišu da je optimalno vreme trajanja penetracije između 6 i 13 minuta.

Mnogi mladi muškarci, kako je tokom gostovanja u emisiji na HRT-u otkrio dr.sc. Porin Makarić, specijalista psihijatrije i savetnik u području seksualnog zdravlja, često imaju nerealna očekivanja o trajanju seksualnog čina.

„Pornografski sadržaji, koji su široko dostupni na internetu, često prikazuju seksualne odnose koji traju izuzetno dugo, neretko i satima“, kaže on.

Iskrivljena percepcija

Takve prikaze, dodaje dr. Makarić, mladi muškarci doživljavaju kao standard, a svaka odstupanja od tog ideala tumače kao neuspeh.

„Mladi muškarci pretežno imaju iskrivljenu percepciju samoga seksa. To je temeljeno na pornografiji, dostupnim materijalima gde oni misle da on treba trajati određeno vreme – ako traje kraće, to automatski ne štima. 6 do 13 minuta je optimalno trajanje penetrativnog seksualnog odnosa. A ovo što ljudi gledaju u porno filmovima, to često bude sat, dva, što uopšte nije realno. Kad shvatimo šta je normalno, a šta nije, biće mnogo lakše“, kaže on, a prenosi Index.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.