Konačno otkriveno: Evo zašto muškarci oralni seks stavljaju na vrh svoje liste omiljenih stvari u životu

Više od 4.000 muškaraca u anketi sprovedenoj na internetu priznalo je da najviše voli oralni seks. Drugim rečima, skoro svi ispitani muškarci oralni seks stavljaju na vrh svojih omiljenih stvari u životu.

Rezultati istraživanja pokazuju da je oralni seks za muškarce najomiljenija stvar u životu. Ovi rezultati zapravo nisu iznenađujući jer je odavno poznato da muškarci obožavaju oralni seks. Sada su malo detaljnije objasnili zašto su fascinirani ovim oblikom seksa.

Na sedmom nebu

32-godišnji Edvard iz SAD-a napisao je da više voli da prima oralni seks, ali i da ga daje. To je istakla i većina drugih muškaraca koji su učestvovali u anketi putem upitnika postavljenog na internetu.

,,Nema boljeg osećaja od onog koji izaziva oralni seks. Jednostavno se osećam kao da sam na sedmom nebu“, slikovito je opisao Edvard svoje iskustvo.

Srećan završetak

,,Oralni seks mi je bolji od uobičajenog, odnosno penetracije. Posebno volim kada mi partnerka dozvoli da ejakuliram u njena usta. Nema boljeg osećaja od toga, podelio je sa ostalim sagovornicima 28-godišnji Val.

Većina ostalih ispitanika se složila sa njim. Iako neke žene nisu sklone takvom završetku oralnog seksa, muškarci i dalje uživaju i žele ga.

Dominacija

Većina ispitanika je izjavila da se zbog oralnog seksa osećaju dobro jer se u tom trenutku osećaju superiorno u odnosu na partnera.

,,Neko možda misli da to nije normalno, ali ja volim kada je žena u pokornom položaju, kada kleči i oralno me zadovoljava. Volim svoju suprugu i ne vidim ništa loše u tome što me takvi scenariji napaljuju“, otvoreno je priznao 41-godišnji Sebastijan.

Psiholozi objašnjavaju da je reč o muškarcima koji ne dominiraju u svakodnevnom životu na poslu i u društvu, pa imaju potrebu da to čine u seksu.

Zabranjeno voće

,,Uvek sam maštao o oralnom seksu, a dugo je to bilo zabranjeno voće. Kada sam bio mlađi, devojke to jednostavno nisu htele da rade, a moja današnja partnerka takođe ne želi da ima redovno oralni seks. Mislim da je to na neki način zabranjeno voće i zato nam je slatko“, rekao je 29-godišnji Čarli.

U njegovoj teoriji zaista postoji nešto što je zapalo za oko stručnjacima. Čarlijevo mišljenje deli i većina drugih muškaraca koji su učestvovali u ispitivanju.

Muškarci ne razumeju zašto neke žene ne žele da praktikuju oralni seks.

,,Ne mogu da razumem da neke žene ne žele svojim muškarcima da daju oralni seks. Žene moraju da znaju da je to naše najveće zadovoljstvo i da nam to ne uskraćuju“, naglasio je 34-godišnji Stiv, koji je svojevremeno raskinuo sa partnerkom jer nije želela oralni seks.

Možda će ovo istraživanje naterati žene da malo razmisle o željama svojih muškaraca.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.