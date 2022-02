Koristite aplikacije za upoznavanje? Pazite na ovih 6 stvari!

Iako su namenjene upoznavanju, često dovode upravo do osećaja usamljenosti

Flert i zavođenje se danas u velikoj meri obavljaju preko interneta, a sve veću popularnost dobijaju i aplikacije koje su namenjene upravo traženju partnera.

Iako je korišćenje ovih aplikacija do relativno skoro bilo smatrano očajničkim potezom, ta stigma sve više slabi, a broj zadovoljnih korisnika je sve veći.

Naučnici, međutim, čvrsto stoje pri stavu da aplikacije kao što su Tinder, Bumble i Badoo, na različite načine ugrožavaju mentalno zdravlje ljudi.

Dok neke pojave izazivaju samo kratkotrajni osećaj nezadovoljstva, neke druge mogu da dovedu i do trajnog narušavanja mentalnog stanja osobe i potrebe za terapijom kako bi se taj problem rešio.

Negativna slika o svom telu

Studija Univerziteta u Teksasu iz 2016. obavljena na više od 1.200 učesnika pokazala je da je mnogo veća verovatnoća da osoba razvije negativnu sliku o svom telu, ukoliko ona koristi aplikacije za upoznavanje.

Pripadnici oba pola koji su učestvovali u istraživanju, a koji koriste Tinder, pokazali su manje zadovoljstva svojim izgledom, od osoba koji ga ne koriste.

Slabljenje samopouzdanja

Ista studija je pokazala da postavljanje fotografija takođe negativno utiče na sliku čoveka o sebi. Naročito je to slučaj kada neko dobije negativan komentar ili biva odbijen isključivo zbog svog izgleda.

Autorka studije, Džesika Strubel, objasnila je ukratko uzašto je to tako.

– Očekivanje da ih drugi gledaju i procenjuju može da učini korisnike ovih aplikacija akutno frustriranim.

Dakle, ljudi koji koriste ove aplikacije, pokazali su se osetljivijim na tuđe mišljenje i komentare.

Odbijanje koje povređuje

Ignorisanje poruke ili propuštanje dogovorenog sastanka može da povredi osobu, ali i da izazove bes, agresiju i nezadovoljstvo. Treba imati u vidu da se inicijalno o mogućem partneru, tokom korišćenja ovih aplikacija, sudi samo na osnovu izgleda.

„Ghosting“ ili kako bi se kod nas reklo, “isparavanje” u sred razgovora, postalo je uobičajena pojava u svim oblicima veza i doživljava ga oko 50 odsto korisnika aplikacije za upoznavanje, što prema rečima autorke gorepomenute studije, doktorke Džesike Štrubel, potencijalno ostavlja velike emotivne posledice.

Problemi u komunikaciji

Dopisivanje preko aplikacija za upoznavanje, pa i društvenih mreža, ima tu manu što preko tekstualne poruke ne može da se iskaže emocija, pa poruka ne može uvek da se prenese na pravi način.

Zbog toga, ljudi često mogu da osećaju kao da gube vreme i da upadaju u zabunu šta druga strana želi od njih.

Usamljenost

Iako su ove aplikacije namenjene upoznavanju, one zapravo čine da se ljudi osećaju usamljenijim, kako je pokazalo istraživanje sprovedeno 2017. godine. Ono je izvršeno na više od 1.700 odraslih, i pokazalo je da većina oseća jasnu vezu između korišćenja društvenih mreža i telefona i osećaja društvene izolacije.

Previše izbora

Prema tvrdnjama doktorke Strubel, preveliki izbor dovodi do povećanja samopouzdanja, ali i do rasta kriterijuma, što kasnije može da dovede i do neispunjenja očekivanja koje dovodi dalje do lošeg raspoloženja i osećaja beznadežnosti.

Do osećaja nesigurnosti, dovodi i to što ljudi koji koriste aplikacije za upoznavanje, često razmišljaju o tome da li su izbrali pravu osobu i da li je neka alternativa bolja.

