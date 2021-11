Kuguarke priznale šta ih uzbuđuje kod mlađih muškaraca

Većina muškaraca će se složiti da postoji nešto posebno kod starijih žena, što ih neverovatno privlači

Sajt EliteSingles je analizirao podatke 450.000 članova i otkrio da mladići starosti od 20 do 29 preferiraju žene koje su 3 do 6 godina starije od njih.

Međutim, kada seksualno iskustvo nije baš na vašoj strani, kako da zadovoljite svoju devojku? Osam kuguarki je za portal Askmen otkrilo šta ih uzbuđuje, a šta ih totalno odbija kod mlađih muškaraca.

Smirite se i udahnite duboko

“Bila sam sa šest godina mlađim muškarcem i moram da priznam da seks na početku nije bio preterano sjajan, a pogotovo su bili nevešti njegovi prsti. Nije bio nežan, pogotovo kad je moj klitoris u pitanju, pa sam sve vreme morala da ga upozoravam. Nije dobro reagovao na kritike i bio je uveren da zna šta žene vole. Mislim da je sve to negativan uticaj porno kulture”, Dženi (28)

Nahranite ego

“Ja sam u svojim četrdesetim i imam dovoljno iskustva da zavedem muškarca u dvadesetim i da mu pružim pravo zadovoljstvo. Kada su ljudi mladi često razmišljaju o budućnosti, a kada ste u srednjim godinama, stvari su ipak malo drugačije. Za žene poput mene ne postoje zacrtani rokovi, pitanja o biološkom satu ili strah od emocija koje potencijalno možemo doživeti sa našim partnerom. Ja sam zapravo sebična i uživam u pažnji, posebno mlađih muškaraca”, Elejn (47)

Predigra

“Mislila sam da je veza sa pet godina mlađim muškarcem pomalo mahnita, zabavna i da ćemo imati seks po čitav dan. Ali to su samo stereotipi. To je pre svega stvar svačije ličnosti, a ne broja godina koje ima. Moj mlađi partner je morao uzimati antidepresive kada je shvatio da nema seksualnu želju kakvu je zapravo mislio da ima. Mlađi muškarci ne bi trebalo da se junače, već bi trebali da shvate da zadovoljstvo pruža i dobra predigra”, Siara (28)

Opreznost

“Jedna od nezgodnih stvari što se tiče seksualnih odnosa sa mlađim muškarcima jeste njihova želja da ne koriste prezervative. Zato iskusnije žene treba da vode glavnu reč tokom akcije i da ponekad obuzdaju prevelike emocije svojih mlađih partnera”, Andrea (33)

Odličan seks

“Veza sa 12 godina mlađim muškarcem je osvežavajuća, posebno u pogledu seksa. Intimni odnosi u braku mogu često postati vrlo monotoni. Sjajno je osetiti neki novi vid požude za razliku od odnosa sa nekim sa kim ste mnogo godina. Ova vrsta avanture je najbolji lek za moguću svakodnevnu kolotečinu”, Helen (43)

Apetiti

“Velika prednost seksa sa mlađim muškarcima jeste njihova izdržljivost. Ta vrsta izdržljivosti zahteva i obilje hrane. Bila sam u vezi sa 8 godina mlađim muškarcem. Stalno je bio kod mene i imao je neverovatan apetit. Mlad muškarac koji redovno ide u teretanu znači i veliki apetit i obavezne obroke nakon seksa. Moji računi za hranu su se utrostručili dok sam bila sa njim”, Sara (35)

Strpljenje je vrlina

“Moj mlađi dečko se lako iznervira ako ja nisam raspoložena za seks ili kada mora dugo da apstinira od seksa. Kao zamena često je gledao porno sadržaje na internetu što se negativno odrazilo na našu bliskost i odnos. Mlađi muškarci imaju manje razumevanja za potrebe svojih partnerki”, Kloi (35)

…kao i zrelost

“Između nas je razlika od 11 godina, a što se tiče odnosa u spavaćoj sobi – to je sjajno. Mlada muška tela su izvanredna. Ali kad govorimo o drugim stvarima tu dolazi do razlika, pre svega u zrelosti. Kada ja želim nežna druženja uz čašu vina, on želi da ide na rok koncerte. A složićete se – nije lako ostati nonšalantan kada vašeg dečka okružuju devojke koje su čitavu deceniju mlađe od vas”, Aleks (34)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.