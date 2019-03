Ljudi priznali kako su reagovali kada su partnera zatekli u preljubi

– Možda je malo teže objasniti, jer retko ko zna kako bi se osećao u tom trenutku da zatekne svog partnera/partnerku u krevetu sa drugom osobom. Ima li neko da zna kako bi postupio u tom trenutku i šta bi bilo najpametnije učiniti i da li se to nekome već desilo?

Ja bih se okrenuo i otišao i nju precrtao u životu. (Namekian)

– Jedan moj dobar prijatelj došao je tako iznenada, pre podne, u svoj stan i zatekao svoju ženu,u krevetu – sa jednom pre lepom devojkom.On nije napravio nikakav džumbus. Uradio je nešto najbolje i najlepše,što se moglo u datom momentu uraditi.Na brzinu se skinuo potpuni go i „uleteo“ u krevet, u sredinu,između svoje žene i te devojke. Kaže mi sutra dan: E nisam tako slatko … ne pamtim od kada. A i one dve, moja žena i ta njena drugarica. Kada se one raspališe, pa počeše: jedna leže ispod mene, druga na mene. A ja – osećao sam se kao Broz kada se mesecima izležavao na Brionima, a dve mlade emaserke ga „masirale“ (zbog reume). Eto šta može čoveku da se desi kada iznenada „bane“ u svoj stan! (Lord Gledston)

– E, sad sve zavisi od toga da li poznaje osobu od ranije? Ako je poznaje od ranije, to menja stvar u korenu. Može se preskočiti kurtoazija, upoznavanje, rukovanje, kratka biografija i sl. Može se, ‘ladno preskočiti prva trećina „bontona“… (Grof Vronski)

