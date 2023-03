Magična rečenica koja momentalno zaustavlja svađu u ljubavnoj vezi!

Kada je svađa u toku, bes počne da ključa, oboje partnera počinju da gube nerve i viču. Tada više nije važno ko je u pravu jer reči koje se izgovore ne mogu da se vrate, ali zato mogu trajno da oštete našu vezu.

A šta da postoji jedna rečenica koja sve može da ublaži. Da li biste je iskoristili?

Pogotovo ako vam deluje da je većina svađa nepotrebna. Onda je vreme da se poradi na zajedničkoj komunikaciji. Ona je osnov svakog kvalitetnog i dugoročnog odnosa, bez obzira da li je ljubavni ili prijateljski. Nekad nije lako izraziti svoje emocije, a to se još više komplikuje kada je svađa u jeku.

Tokom svađe ste sigurno čuli ili upotrebili neku do rečenica “Ti mene ne razumeš”, “Ti me isključuješ” ili “Ti nešto kriješ”? Kada malo bolje pogledate sve su to rečenice koje na prvu optužuju osobu kojoj su usmerene za nešto, bilo da je u pitanju ponašanje ili pojedini postupak.

Zato je važno da vaša osećanja iskazujete na način koji pokazuje više razumevanja, te automatski nije usmeren kao napad na partnera.

Sledeći put kada se svađate probajte sledeću magičnu rečenicu: “Imam osećaj da…”.

Kako Freundin.de piše, ova komunikacijska strategija potiče od psihologa Maršala B. Rosenberga i bazira se na tome da se partneru iznosi unutrašnji osećaj bez da ga za nešto optužujete.

Na primer, vaš partner u zadnje vreme provodi puno vremena s novim prijateljima. U većini slučajeva vas ne poziva na druženja zbog čega se osećate isključeno. Umesto da ga napadnete s rečenicom “Ti ne želiš da sam deo tvog života”, komunikaciju započnite s rečenicom “Imam osećaj da ne želiš da se družim s tvojim novim prijateljima.“

Tajna uspeha ove komunikacijske strategije leži u tome da partner počinje više da shvata kako se vi zapravo osećate, odnosno kako njegovi postupci znaju da utiču na vas. Ne oseća se da ga napadate nego mu iskazujete kako se osećate.

