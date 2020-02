Menjajte nešto: Mnogi i ne znaju za ove greške dok vode ljubav

Mnogo parova drže se uvek istog scenarija. Vreme je za promenu. Recite svom partneru šta biste voleli da isprobate, nemojte se stideti, prenosi Prva.rs.

1. Mislite da to treba da radite kao u seriji ‘Igra prestola’

– Filmski seks, kao i gotovo sve u filmovima, je spoj fantazije i specijalnih efekata koji su samo labavo vezani za stvarnost, no mnogi ljudi osećaju da moraju da imaju seks ‘kao u filmovima’ – kaže Aleks Činks, licencirani klinički psiholog i klinički seksolog.

Ako ne možete, recimo, da održite erekciju jedan sat ili da postignete vaginalni orgazam, to može, kaže, da izazove probleme sa samopoštovanjem i seks da učini neprivlačnim.

– Imajte realna očekivanja i budite otvoreni za promenu scenarija – kaže dr Činks.

2. Neprijatno vam je da razgovarate o seksu

– Mnoge parove sramota je da razgovaraju o seksu zbog svojih seksualnih sklonosti i potreba, a osećaju se kao da o tome ne mogu da pričaju s partnerom. Bez dobre komunikacije, parovi često imaju seks koji kao da je po scenariju ili se ponavlja i ne zadovoljava – ističe Činks.

3. Skidate čarape

– Suprotno toj slici u vašem umu, čarape mogu da budu najseksepilniji odevni predmet, jer njihovo nošenje može da poveća vaše šanse da doživite orgazam, navodi se u istraživanju Univerziteta u Groningenu. Niko nije siguran koji je tačno razlog tome, ali jedna teorija kaže da biste postigli orgazam, treba da budete potpuno opušteni i bez teskobe, a hladne noge mogu i te kako da ometu sposobnost da se stvarno upustite u seks, posebno za žene – kaže Fren Volfiš.

4. Mislite da je partnerov orgazam znak vaše seksualne privlačnosti

– Ljudi se vređaju ili se stide ako njihov partner ne doživi orgazam ili ako nije podjednako uzbuđen kao oni. Ali ništa neće ubiti seksualnu želju poput durenja ili ljutnje, što orgazam u budućnosti čini još upitnijim. Dakle, umesto da se vređate, budite znatiželjni, budite ljubazni, a pre svega, budite strpljivi i probajte da otkrijete šta vas uzbuđuje – kaže Aleksandra Katehakis, klinička direktorka u Centru za zdrav seks u Los Anđelesu.

5. Razmišljate da će biti na vaš način ili nikako

– Ljudi vole da upražnjavaju seks onako kako vole. To nikoga ne bi trebalo da iznenadi, a ipak previše ljudi pretpostavlja da će njihovi partneri automatski uživati ​​u seksu na isti način kao i oni – kaže Katehakis.

Odvojite vreme pre nego što uletite u spavaću sobu, kako biste imali siguran, saosećajan razgovor o vašim željama i očekivanjima. Čak i ako ste već godinama zajedno, preference vašeg partnera mogu da vas iznenade, napominje Katehakis.

6. Ne smejete se kad neko prdne

Ispuštanje gasova se događa. Kao i padanje s kreveta, gubitak kontaktnih sočiva i podrigivanje – čak i tokom seksa. Zato ne shvatajte takve stvari ozbiljno!

– Iako bi seks trebalo da bude strastven, trebalo bi da bude i zabavan, stoga nemojte da se bojite smeha tokom seksa, pogotovo povremenim nezgodama – kaže Džonatan Benet, sertifikovani savetnik, autor i trener za odnose s drugima.

– To ne znači da ismevate partnera (ili sebe). Umesto toga, budite ugodno društvo, oboje ste u mogućnosti da doživite celi niz emocija tokom seksa – dodao je.

7. Mislite da seks bez orgazma nije bio dobar

– Ponekad orgazam ne bi trebalo da bude krajnji cilj. Seksualno zadovoljstvo doživljava se kroz proces zadirkivanja, stvaranja želje, eksperimentisanja s različitim vrstama dodira, igranja i još mnogo toga. Usmeravanje isključivo na postizanje orgazma može čak da dovede do ‘teskobe u izvođenju’ i emocionalne nepovezanosti – kaže Melodi Li, porodična terapeutkinja i stručnjak za odnose.

8. Ponašate se kao da partner može da vam čita misli

– Ovo je izuzetno važna stavka za žene jer je u našoj kulturi ‘sramota’ biti žena koja se ponaša u skladu sa svojim seksualnim željama. Ohrabrujem partnere da iz seksa izbace nagađanje i da počnu da razgovaraju o svojim željama. Savršeno je prihvatljivo pitati za ono što želite – kaže Li.

9. Držite se istih poza

Postoji celi svet raznolikosti kada je reč o seksu, ali toliko parova se uvek drži istog scenarija. Vreme je za promenu.

– Mislim da postoji određena anksioznost kad ljudi pokušaju da kažu svom partneru da žele nešto drugačije u krevetu, jer to može da znači da niste zadovoljni trenutnim seksom, što nije istina – kaže Betani Rikiardi, stručnjak za seks u „Too Timidu“.

– Umesto toga, recite im nešto što želite da pokušate, kao nova mesta ili poze. Počnite s malim – dodaje.

10. Vaš orgazam zavisi isključivo od partnera

Sasvim je u redu skoncentrisati se na zadovoljstvo partnera, ali kad je u pitanju vaš orgazam, niko ne poznaje vaše telo bolje od vas. Nemojte se oslanjati isključivo na partnera da vam pomogne da dođete do orgazma jer mu to uzrokuje nepotreban stres – kaže Erika Baso, terapeut za parove u Santa Moniki u Kaliforniji.

11. Verujete da je seks prljav ili sramotan

– Previše ljudi, posebno žene, odrastaju verujući da je seks prljav i da ‘dobre devojke’ ne žele seks – i ta uverenja mogu vas stvarno povrediti u spavaćoj sobi – kaže Baso. Dodaje da to nije istina, a ako je nekome potrebna pomoć u rešavanju tih osećaja, može da pomogne dobar terapeut.

12. Ne koristite kondom jer ste u vezi

– Ne samo da tinejdžeri ‘zaboravljaju’ da koriste kondom, nego i mnogo odraslih ne praktikuje siguran seks – kaže Kevin Darne, seksualni stručnjak i autor knjige ‘Moja mačka neće lajati!’.

Kondomi su još najbolji način da se izbegnu polno prenosive bolesti, a čak i ako ste u dugoročnoj monogamnoj vezi, trebalo bi i dalje da razmišljate o kontracepciji, kaže on, dodajući da prečesto ljudi preskaču kontracepciju pod pretpostavkom da su sterilni, bilo da je to zbog godina, prethodne neplodnosti ili iz nekog drugog razloga.

13. Skrivate svoje ‘nastranosti’ pre nego što se partner useli

– Skrivanje svojih seksualnih želja i preferenci od partnera samo će dovesti do povrede i nesporazuma. Ljudi često greše što se suzdržavaju od stvari u kojima uživaju tokom seksa. Ne žele da rizikuju s nekim za koga nisu 100 % sigurni da su isto zainteresovani za te stvari – kaže Darne.

– Međutim, ako je ta želja nešto što očekujete da ćete isprobati u seksualnim odnosima trebalo bi to da uradite što pre – objašnjava.

14. Podcenjujete koliko je seks važan vašem partneru

Neusklađenost libida može da bude veliki problem u braku.

– Osoba s visokim libidom može da se oseća kao da je žrtva prevare, a s tim umiru romantika i strast. Slično tome, partner s manjom željom može da se oseća kao da je samo seksualni objekt svom partneru – kaže Darne.

Morate da pronađete način da se nađete u sredini, gde se oboje dobro osećate i gde su potrebe oba partnera zadovoljene.

15. Izbegavate da razgovarate o prošlom seksualnom zlostavljanju

Jedna od pet žena i jedan od deset muškaraca su tokom života seksualno zlostavljani navodi RAINN. A seksualno zlostavljanje nije nešto što se dogodi i zaboravi. Posledice mogu biti doživotne, posebno kad je reč o seksualnom životu čoveka koji je preživeo seksualno nasilje.

– Ako vam je neprijatno da o tome pričate s novim partnerom, budite posebno svesni izraza lica, verbalnih znakova i govora tela. A ako ste s nekim dugoročno, to je definitivno rasprava koja se mora dogoditi izvan spavaće sobe – kaže Adriana Knor, stručnjak za seksualno zlostavljanje.

16. Ćutite u spavaćoj sobi

Sa svim naglaskom na tome šta ne smemo da kažemo tokom seksa, lako možemo da zaboravimo koliko su zapravo važni razgovor, šaputanja, pa čak i vikanja tokom seksa.

– Tihi seks je prilično neispunjen, stoga pazite da svom partneru govorite puno pozitivnih stvari – kaže dr Daglas Vajs, psiholog i autor „5 polnih jezika“.

– Osim toga, gledajte se u oči tokom seksa kako bi unapredili komunikaciju. Zbog toga seks nije samo vežba za telo, već znatno ispunjenija povezanost s partnerom – dodaje.

17. Mislite da je odbijanje seksa zapravo odbijanje vas

Kada je jedan partner raspoložen za seks, a drugi nije, prvi lako može da se oseti kao da je problem u njemu. Ipak, verovatnije je da partneru nije do seksa, a ne do vas i verovatno je u pitanju ‘ne sad, nego kasnije’ – kaže Erika Buaseri, licencirana bračna i porodična terapeutkinja i osnivač Instituta za odnose s ljudima u San Francisku.

– Razmišljajte o tome kao o ručku. Ako vaš partner kaže da nije gladan, da li biste mu odgovorili ‘ali ti nikad nećeš da ručaš kad te pitam’? Verovatnije biste ga pitali da li bi hteo da jede u neko drugo vreme. Nemojte uzimati to k srcu, i ne ponašajte se kao da je u pitanju sve ili ništa. Probajte da razgovarate s partnerom – savetuje.

18. Koristite zlatno pravilo tokom seksa

Radi drugima ono što bi želeo da drugi rade tebi, zvuči kao odlična ideja kada je reč o seksu, ali jako brzo ideja postaje loša kada treba da se primeni, kaže Ava Kadel, seksolog i osnivača Univerziteta „Loveology“.

– Najveća greška koju ljudi prave je da vode ljubav onako kako to oni žele, a ne način na koji njihov partner želi. Na primer, muškarac bi mogao da dune partnerki u uvo kao deo predigre jer želi da ona to njemu uradi, a ona to zapravo ne voli ili je golica ili joj je neprijatno, pa to ne radi ni partneru – objašnjava.

Umesto toga, kaže Kadel, upotrebite ovo zlatno pravilo u seksu: Pitajte partnera šta želi i jasno recite šta vi želite.

19. Pričate kao da ste porno zvezda

Porno filmovi su uveli jako zanimljiv rečnik u spavaću sobu, ali samo zato što ga žene na ekranu vole ne znači da će vaša partnerka iz stvarnog života isto u tome uživati.

– Nemojte biti previše erotični i grafički prilikom seksa bez provere da li vaš partner voli ‘prljave razgovore’. Klijentima kažem da postoje dve erotske reči s kojima nikad ne mogu da pogreše – ‘da’ i izgovaranje imena vašeg ljubavnika – objašnjava Kadel.

20. Mislite da je čistoća jednaka zdravlju kod partnera

– Česta greška koju ljudi prave je to da pretpostavljaju da je dobra higijena pokazatelj i dobrog zdravlja – kaže seksolog Noni Ajana.

Samo zato što je vaš partner čist i uredan, ne znači da nema neku seksualno prenosivu bolest. Mnoge polno prenosive bolesti nemaju očigledne (spoljašnje) simptome.

21. Udarate u ovo, ženama super-bolno mesto

„Fourchette“ je tanko područje kože na donjem delu vagine, pa je najčešće mesto na kojem žene tokom seksa osećaju bol, kaže dr Nikol Prauz, stručnjak za seks u „Liberos LLC-u“.

– Čini se da se parovi u velikoj meri usredsređuju na penetraciju i lupanje, a neki seksualni položaji često stvaraju dodatno trenje na tom osetljivom području, stvarajući osećaj peckanja, boli pa i paranje tanke kože – objašnjava.

Rešenje? Prauz kaže da je bitno tokom seksa proveravati da li i partnerka uživa, te na prvi znak bola stati.

22. Zaustavljanje seksa ako se muškarcu spusti

– Nemam pojma zašto se u mit o konstantno uzbuđenom stanju muškog organa tokom seksa toliko uporno veruje. Seks koji je usredsređen na užitak verovatno će istraživati ​​mnogo različitih vrsta užitaka, uključujući opuštajući užitak, poput masaže, i utešnog dodira, poput zagrljaja – Kaže Prauz.

– Erekcija sama po sebi ne znači da je sad došlo ‘vreme penetracije’ i nije jedini pokazatelj onoga što bi muškarac možda želeo.

23. Nema kontakta očima

Gledanje partnera u oči je jedna od onih stvari koje u stvarnom životu nisu uopšte romantične, kao u filmovima, već mogu da stvore neugodnosti u krevetu.

– Dugotrajni kontakt očima može da bude neprijatan, tera vas da skrenete pogled ili se nasmejete, ali ako to učinite, propuštate priliku da produbite svoju seksualnu vezu – kaže Davia Frost, trener seksa i intimnosti na „Frosted Pleasure“.

24. Zaboravljate na najveći polni organ

Ne, nije u pitaju ono na što mislite! Najveći organ, i onaj koji je sastavni deo dobrog seksa, je vaša koža.

– Koža pokriva 22 kvadratna metra i ima hiljade nervnih završetaka, koji omogućavaju gotovo beskrajne senzacije – kaže Džesi Lider, licencirani bračni i porodični terapeut u Mineapolisu.

– Umesto da krenete ravno prema golu, odvojite vreme za rastezanje, zagrevanje, vežbanje i komunikaciju. Seks će biti znatno senzualniji i intimniji ako uspete da usporite proces kako biste se dodirivali, osećali i istraživali telo svog partnera – savetuje ona.

25. Zaboravljate ono što ide posle seksa

Ono što se događa nakon seksa, može da bude jednako važno kao i ono što se događa tokom seksa. Kada završite sa seksom, možda ćete biti u iskušenju da ustanete i odete na posao ili zaspite, ali ulaganje malo truda u vreme nakon seksa može vam se i te kako isplatiti.

– Seks može da bude vrlo snažno fizičko iskustvo vezivanja, a kratki razgovor nakon njega može vam pomoći da povećate i emocionalnu povezanost s partnerom – kaže Benet.