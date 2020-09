Mesto gde vodimo ljubav utiče na nas!

Seks može da ima i terapeutsko dejstvo, ali može da bude i vrlo stresan. To zavisi od toga sa kim ste i gde ga upražnjavate. Ukoliko ste mislili da je svejedno gde imate seksualne odnose, vreme je da otkrijete kako mesto može potpuno da promeni vašu percepciju tokom seksa.

Kod kuće

Kada imate seks kod kuće, postoje opcije da živite sa svojima ili živite sami. Ako se nalazite u prvoj situaciji, to može da bude dosta stresno, ali takođe da vam doprinese većoj dozi adrenalina, piše Timesofindia.com, a prenosi Objektiv.

Uzbuđenje je u mnogim slučajevima veće kada morate da budete tihi i brzi. Međutim, ako su vam roditelji u susednoj sobi, to može i da stvori dodatni pritisak, pa posledica može da bude da se zbog toga ne prepustite u potpunosti trenutku.

Kada živite sami, vaš stan je potpuno sigurno okruženje za vas i vašeg partnera. Takvo saznanje može da bude dosta opuštajuće za vaš mozak.

Van kuće

Činjenica je da seks van kuće predstavlja pravu avanturu. Možda ste u hotelu, u parku, na plaži ili u kolima sa vašim partnerom. Ako ste avanturističkog duha, ali ne želite da budete uhvaćeni u javnosti, seks može da predstavlja potpuno novu vrstu uzbuđenja od one na koju ste navikli.

S druge strane, ukoliko ste iznajmili hotelsku sobu sa svojim partnerom, moguće je da će doći do novih eksperimenata. Zatvorena vrata,u novoj sredini, bez straha da će vas neko uhvatiti – sve to dovodi do misli o eksperimentisanju, kojih ste se do tada uzdržavali.

Sve u svemu, mesto na kome imate seks igra veoma važnu ulogu i svako mesto nudi mešavinu pozitivnog uzbuđenja, ali i delimičnog stresa.

Prepoznajte šta je ono što vam najviše odgovara i prepustite se čarima vođenja ljubavi.

