Mi, muškarci smo brutalno iskreni: Evo na šta tačno mislimo kada kažemo da je žena loša u krevetu

Mi, muškarci smo brutalno iskreni!

Koliko je neko dobar ili loš u krevetu – o tome bi moglo da se raspravlja, jer ono što je nekome loše, drugome je fantastično – i obrnuto. Seks bi trebalo da bude nešto što vezu između dvoje ljudi vodi na viši nivo intime i emocija, ali ne misle svi tako, prenosi index.hr.

Pravi muškarac koji iskreno voli svoju ženu, nikada neće reći niti njoj, niti nekome drugome, da je ona loša u krevetu. Oni koji to rade zapravo više govore o sebi nego o njoj.

Ovo su neki od razloga zbog kojih neki muškarci seks mogu smatrati nedovoljno kvalitetnim:

Ženina nesigurnost zbog fizičkog izgleda

Mnogim ženama je neprijatno da se skinu se pred partnerom ili vode ljubav s upaljenim svetlima. To samo pokazuje da smatraju kako nisu dovoljno lepe i savršene, i toga se stide. To pak vodi niskom samopoštovanju, sramežljivosti i tome da zapravo u krevetu ne mogu da se opuste.

Niko nije savršen! Takav čovek jednostavno ne postoji. Svi mi imamo mane, i svi bi toga trebalo da budu svesni i da prihvate, kako svoje, tako i tuđe nedostatke.

Muškarac koji iskreno i duboko voli ženu s kojom živi, voleće i sve njene mane. Zato, opustite se i dopustite svojem partneru da upozna vaše telo do najsitnijih detalja. Skupite hrabrosti i obucite seksepilan komad donjeg rublja. Osećaćete se samouverenije i privlačnije, a samim time i opuštenije.

Nedostatak intime i bliskosti

Biti blizak i intiman s partnerom ključ je svake kvalitetne veze. Seks je vrhunac toga. Neke žene znaju uskraćivanjem intimnih trenutaka kažnjavati svoje partnere ili ih ucenjivati time. To je sve samo ne dobro i pametno. Manipulacija bilo kojeg tipa, a posebno ovakvog, ne može završiti dobro.

Postoje žene koje partneru uskraćuju bliskost nesvesno, posebno u dugim vezama. Usputni zagrljaj, poljubac, lepa reč bi trebalo da se dešavaju svakog dana. Time pokazujete nekome da ga iskreno volite upravo takvog kakav je, a to pak vodi i boljem seksualnom životu.

Ženin sve zapušteniji izgled

To što ste dugo u vezi ne znači da morate sasvim da zapostavite svoj izgled. Normalno da se nećete svaki dan našminkati odmah ujutro samo da bi partneru bile privlačnije, jer on vas voli i bez naslaga boje na licu. Ali, ponekad se treba malo više potruditi i rasplamsati strast kakva je bila na početku veze.

Takođe, nemojte sebi dozvoliti da po kući stalno hodate, na primer, prljave i raščupane kose, u pocepanoj trenerci, dlakavih nogu i sa sve većim brojem kilograma. Ako to dopustite, ne samo da ćete izgledati sve lošije, već ćete se tako i osećati, samopouzdanje će vam padati, a tada će se to odraziti i na vaš seksualni život.

Naravno da je takvih savršenih trenutaka malo, pa ih ne čekajte jer ćete i vi i vaš partner živeti skoro u celibatu. Ne čekajte pravo raspoloženje za seks kako bi do njega došlo, već se potrudite – ako niste u tom raspoloženju, to promenite.

Dodirujte se međusobno, masirajte, upalite pokoju sveću, pustite laganu, senzualnu muziku, sipajte vino, gledajte jedno drugome u oči… Upravljajte svojim vremenom i događajima onako kako vi želite. Ne čekajte da se nešto dogodi slučajno, pa tako ni seks!

Neki muškarci su za portal revelist.com ispričali šta im smeta kod žena s kojima imaju seks:

– Ne sviđa mi se kada žena samo legne i raširi noge, i čeka da ja sve obavim. Nema ništa gore od toga.

– Pasivnost mi je grozna, kada žena kao da nema pojma o sopstvenom telu i šta joj se sviđa. Ne mogu opisati koliko je frustrirajuće kada žena s kojom ste u krevetu ne reaguje i kada ne mogu da dobijem povratnu informaciju da li nešto dobro ili nije.

– Ako žena glumi, to me skroz ohladi.

– Mrzim kada proizvodi lažne zvukove tokom seksa, draže mi je da tiho stenje pa da je to iskreno nego da lažno vrišti.

– Nije nimalo prijatno kada vas upoređuje s bivšim dečkom. Meni lično ne smeta što je pre mene imala druge, ali ne želim o tome da razmišljam.

– Smeta mi nedostatak komunikacije pre ili tokom seksa. Ako joj je nešto lepo ili nešto želi, voleo bih da mi to kaže.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com