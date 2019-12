Misionarski položaj vam je dosadio: Uz ovih 5 trikova postaće fantastičan

Misionarski položaj nema baš najbolju reputaciju jer mnogima je navodno dosadan pa ga zovu i „položaj za lenje“. Usprkos tome spada među najčešće položaje za vođenje ljubavi. U krajnjoj liniji, ne mora ništa posebno da se radi, damama je posebno fino i udobno, a možete se sa partnerom gledati u oči. Jedna od najvećih mana je to što stimulacija klitorisa u ovom položaju nije optimalna pa mnoge žene ne dožive orgazam.

Ipak, postoji nekoliko rešenja kako da nadogradite ovu pozu i doživite vrhunsko zadovoljstvo.

1. Ispružiti noge

Osoba koja leži dole ima u klasičnom misionarskom položaju noge lagano savijene. Ako ispružite noge i pritisnete ih čvrsto uz krevet, trljanje i telesni kontakt biće intenzivniji. Isplati se isprobati, prenosi Miss7.

2. Noge na ramena

Za to je potrebno malo se potruditi, ali vredi: stavi noge na njegova ramena i tako će stimulacija G-tačke biti intenzivnija. Plus: on će imati slobodne ruke za dodatnu stimulaciju.

3. Na laktovima

Podizanje gornjeg dela tela menja ugao penetracije. Dakle, jednostavno se podignite na laktove i noge stavite oko leđa partnera.

4. Promena ugla

Ugao penetracije za vreme misionarskog položaja jednostavno se može promeniti ako stavite jastuk pod zadnjicu.

5. Stisnuti noge

Iz kategorije „male promene, veliki učinak“: nakon peneracije stisnite noge tako da partner ne bude između, nego van vaših butina. Ne zvuči baš uzbudljivo – ali jeste.