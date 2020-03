Misteriozne: Ovih 7 tajni žene najčešće kriju od svog partnera

Znamo da žene vole da budu pomalo misteriozne i skoro svaka od njih ima neke svoje male tajne koje dobro, i s razlogom, čuva od svog muškarca, plašeći se osude, njegove reakcije. Ovo su samo neke od njih.

1. Govori sve najboljoj drugarici

Gotovo da nema žene koja svojoj najboljoj prijateljici ne priča do detalja stvari koje se odvijaju u njenoj vezi, bilo da je reč o aktivnosti u spavaćoj sobi ili o iznosu na njegovom računu. Koliko god da ima dobru komunikaciju sa svojim partnerom, retko koja žena sa njim deli sve one tajne koje priča u četiri zida sa svojom najboljom drugaricom, pišu mediji.

2. Od svog partnera krije broj seksualnih partnera

Mnogi muškarci se često zapitaju koliko je njihova lepša polovina promenila partnera pre njega, malo njih iskreno odgovori. To najčešće rade iz želje da ne izgledaju promiskuitetno ili zato što se i same ne žele da se prisećaju nekih od njih.

3. Dlačice po telu

Dlačice na ženskom telu i dalje su tabu tema i velika verovatnoća je da ne postoji žena koja će se svom partneru pohvaliti dlakavim nogama ili pazuhom.

4. Maštaju o nekom drugom dok su s njim

I u vezi, žene maštaju o seksu sa zgodnim strancem, odnosno o vrućim igrama bez obaveza i pritiska svakodnevice. Podelite svoje želje s partnerom, pa se prepustite ovom sočnom scenariju – zajedno. Odglumite strance koji se prvi put upoznaju pod okriljem noći, pa iznajmite sobu u “jeftinom” hotelu.

5. Imaju „prljave“ misli

Žene o seksu maštaju često, kao i muškarci, ako ne i više od njih. Bilo bi dobro kad bi te želje pretočile u stvarnost, a to će se desiti samo pod uslovom da ih saopšte partneru. Samo tako ćezajedno uživati u seksualnom zanosu.

6. Glume orgazam

Žena želi da ugodi svom partneru. Znate i sami da muškarci često govore da ih uzbuđuje da gledaju zadovoljstvo koje donose partnerki, a to ih i brže dovodi do sopstvenog vrhunca. Pošto se žene uvek trude da udovolje svom čoveku, one znaju da će mu makar i lažni orgazam vratiti osmeh na lice, i istovremeno podići njegov ego i samopouzdanje!

7. Još uvek su u kontaktu sa bivšim

Taj kontakt najviše održavaju preko društvenih mreža a to se može lako primetiti kada sakriva mobilni telefon od vas ili izbegava da vidite neke njene stvari na laptopu.