Mlađe ili starije? Žene otkrile kakve muškarce preferiraju u seksu

Većina žena udaje se za muškarce koji su jednu do tri godine stariji od njih, verujući da je to najbolje za njih. Ali jedna studija je pokazala da to možda nije najbolja kombinacija.

Prema rečima stručnjaka za odnose Džastina Lehmilera, žene koje izlaze na sastanke s muškarcima koji su znatno mlađi od njih obično su srećnije i zadovoljnije.

Kako bi saznao više o heteroseksualnim vezama, doktor Lehmiler je anketirao 200 žena. Sve one u jednom su trenutku u svom životu izlazile s muškarcima koji su bili mlađi od njih, stariji od njih, ali i s onima koji su bili istih godina kao one.

Istraživanjem je utvrđeno da su najsrećnije žene bile one koje su bile u vezi s muškarcem koji je oko 10 godina mlađi od njih. Osim što su bile srećnije, upravo su one bile voljne da više rade na vezi i njenom unapređenju nego žene koje su bile u vezi sa starijim muškarcima.

Iako još uvek nema dovoljno podataka, doktor Lehmiler izneo je svoj stav o tome zašto se žene osjećaju bolje kad su starije od svog partnera. Prema njegovim rečima, u pomenutim vrstama odnosa žene imaju više prostora za jednakost.

Pored toga, i muškarci koji su u vezi sa starijom ženom su takođe srećniji od muškaraca koji su u vezi s mlađom ženom. Lehmiler tvrdi da je to jer mlađi muškarac ima veću potrebu da udovolji starijoj partnerki, pogotovo kada je reč o seksu, a kada uspe u tome, i sam se oseća zadovoljno i srećno.

Drugi stručnjaci nadovezali su se na ovo istraživanje i naveli da je razlog za sreću zrelost žene.

Jedna studija piše da osim što druženje s mlađim muškarcima dopušta ženama da razbiju neke društvene norme i barijere koje bi inače mogle biti prisutne tokom seksualnih interakcija, žene su navele i činjenicu visokog seksualnog i emocionalnog zadovoljstva unutar intimnih partnerstava s mlađim muškarcima.

Tri razloga zašto žene žele mlađe muškarce

Tina B. Tesina, licencirana porodična terapeutkinja u Kaliforniji, tvrdi da su ženama privlačni mlađi muškarci jer su fleksibilniji i spremniji za zabavu, dok su muškarcima privlačne žene starije od njih jer za razliku od većine mlađih znaju šta žele, prefinjenije su i poslovno su ostvarene.

Tesina navodi i tri glavna razloga zašto starije žene biraju mlađe muškarce i zašto mlađi muškarci rado izlaze sa starijim ženama:

Žene u godinama izgledaju sve bolje zahvaljujući napretku medicine i zdravom načinu života koji uključuje i redovno vežbanje .

Nakon razvoda ili profesionalnih ostvarenja, žene ponovo požele da uz sebe imaju partnera, ako ne za zasnivanje porodice, onda za druženje i izlaske.

Pojedine žene se odlučuju za mlađe muškarce jer im odgovara da je uz njih osoba koja je više fokusirana na nju nego na karijeru.

