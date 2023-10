Mnogi muškarci ne znaju gde se nalazi ženska G-tačka, ne možete je promašiti uz ovo uputstvo stručnjaka

Mnoge žene potvrdile su kako su najintenzivnije orgazme imale upravo tokom stimulacije G-točke. Naučite kako da je pronađete i ženi pružite nezaboravno iskustvo

Nije tajna da većini žena treba stimulacija klitorisa za postizanje vrhunca, ali kako bi se njeno zadovoljstvo podiglo na jedan još viši nivo, potrebna je i stimulacija G-točke.

Možda se čini kao mitsko područje koje samo retki srećnici uspeju da pronađu, ali ona je tu. Možda se nekima to čini nemogućim da poveruju jer većina žena stimulacijom klitorisa doživi orgazam, ali G-točka ima potencijal da pruži isto toliko zadovoljstvo.

G-tačka je erogena zona koja se nalazi unutar vaginalnog kanala. Tokom proteklih godina bilo je mnogo rasprava o tome što je to i zašto je uopšte tu. Pojednostavljeno rečeno, G-tačka je deo osetljivog tkiva sastavljen od snopa nerava. Kada se to područje stimuliše, može biti jako ugodno iskustvo jer je povezano s unutrašnjim delom klitorisa, a kada naiđete na to područje, mnoge žene svedoče o zadovoljstvu koje ‘menja život’. Ipak, ne doživljavaju svi to zapanjujuće zadovoljstvo, jer svi su različiti.

Međutim, ako ste znatiželjni da vidite kakav je to osećaj, vredi pokušati pronaći to područje. Nalazi se duž vaginalnog kanala, na stomačnoj strani, i uglavnom je široko oko dva do pet centimetara. To nije određeni deo tela, pa treba malo truda da ga pronađete. Obično je prilično mekan i sunđerast, pogotovo kad ste uzbuđeni. Kao i drugi intimni delovi, pumpa se krvlju tokom uzbuđenja.

Ako želite pokušati da locirate G-tačku, prvo se morate uzbuditi. Veća je verovatnoća da ćete je pronaći nakon što se uzbudite zbog promene sunđeraste teksture.

– G-tačka se nalazi oko pet centimetara unutar vaginalnog kanala na prednjem zidu. Anatomija svake žene je drugačija i ne postoji univerzalno pravilo o tome gde se nalazi taj snop živaca za sve – objašnjava seksualni terapeut Chavez Qureshiz za Women’s Health.

Morate se potruditi da pronađete pravo mesto, ali uopšteno se savetuje da koristite prst i to na način da ga umetnete u vaginu pa radite pokret kao da nekoga pozivate da vam priđe. Čineći to, moći ćete osetiti teksturu i eksperimentisati s različitim pritiscima kako biste saznali što također pruža dobar osećaj. Možete koristiti i igračku po izboru. To je nešto što se može učiniti putem masturbacije ili partner može pomoći. Ovo je odličan način da upoznate nečije telo i shvatite kako voli da bude zadovoljen, i zadovoljan, prenosi Daily Star.

