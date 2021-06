Momci, samo ova dva znaka pokazuju da ste dobar ljubavnik

Muškarac koji važi za najboljeg ljubavnika je onaj koji se maksimalno trudi da ženi pruži zadovoljstvo bez obzira koliko vremena je potrebno da postigne orgazam. Dobar ljubavnik ima strpljenja i zna kako da učini da se žena oseća privlačnom i poželjnom.

Dame imaju prednost

Muškarac kog vredi sačuvati je onaj koji se maksimalno trudi da ženi pruži zadovoljstvo bez obzira koliko vremena je potrebno da ona postigne orgazam. Idealno, on će to činiti tako da partnerka ne oseti pritisak, a to obično zahteva strpljenje. Ako sve to predugo traje, kao što je obično slučaj kod većine žena i oboje se umorite, njegov ohrabrujući predlog da napravite kratku pauzu može učiniti čuda.

Bez straha i stida

Zbog njega se osećate sigurno u sebe, jer vas podstiče da budete gore tokom odnosa. Objektivno, za većinu žena ova poza je prilično izazovna, naročito s muškarcem s kojim nisu dugo u vezi jer su svi delovi tela potpuno izloženi njegovom pogledu. Ipak, u ovoj pozi seks je najuzbudljiviji, što muškarac kojeg vredi zadržati dobro zna i zato svoju partnerku ohrabruje, na primer obasipanjem poljupcima.

