Tazbina od zeta zahteva čudan ritual za prvu bračnu noć

Jedan muškarac šokirao se kada je porodica njegove verenice od njega zatražila da učestvuje u ritualu tokom prve bračne noći.

Kako je napisao na društvenoj mreži Redit, uglavnom se dobro razumeo s tazbinom, ali je primetio da porodica buduće mlade sve češće zbija šale povodom njihove prve bračne noć, što je smatrao prilično čudnim.

Razgovarali su o tome gde bi mogli da idu za medeni mesec, kada je ona rekla kako im neće biti potreban bračni apartman odmah. Pitao je zašto, a ona je rekla da želi prvo da prvu noć provedu u kući njenih roditelja.

Ovo mu u početku nije smetalo, međutim, kada je ona sve više skrivala razlog zbog kog to želi, on ju je otvoreno upitao o čemu se radi. Tad je saznao za ritual, kao i za to od čega se ritual sastoji.

„Muž i žena spavaju zajedno u spavaćoj sobi, a ostatak porodice stoji ispred vrata kako bi mogli da aplaudiraju i čestitaju im kada izađu. Zatim se jedan deo posteljine odvezuje, kako bi mogao da se ušije u tapiseriju mladine majke“, započeo je.

„Mislim da je videla kako mi je neprijatno, jer je odmah rekla da ne moramo zaista da spavamo zajedno i da možemo samo da se pretvaramo. Prestravio sam se i rekao sam joj da ni pod kakvim uslovima nema šanse da to radimo pred celom njenom porodicom“, nastavio je.

Kako kaže, i dalje želi da se oženi njome, ali od njene majke dobio je poruku u kojoj mu je rekla da „on ne razume porodične vrednosti i da je ova tradicija starija od njega“.

