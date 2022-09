Muškarci koji rade ovih 5 stvari svaki dan imaju najsrećnije žene

Kada supruga želi nešto da vam kaže, usredsredite se na nju i ono što govori – odložite telefon, ugasite TV, zaboravite na posao. Slušajte je pažljivo i brak će vam biti srećniji, savetuju na početku strućnjaci.

Evo kojih 5 stvari rade muškarci koji pored sebe imaju najsrećnije žene. A oni dobro znaju da srećna žena znači i više seksa i onda je sreća obostrana.

1. Slušajte šta vam govori

Prioriteti u komunikaciji su izuzetno važni za brak i ljubavne veze uopšteno.

– Važno je redovno komunicirati kao bračni par. Mnoge supruge pronalaze neverovatnu radost u spoznaji da su bile saslušane – kaže klinički psiholog dr. Karla Mari Menli.

Dodaje da to ne znači da se morate u svemu slagati sa ženom, ali to što ste je saslušali i čuli značiće joj puno, i više ćete se povezati kao par. Kada supruga želi nešto da vam kaže, fokusirajte se na nju i ono što govori – odložite mobilni, ugasite TV, zaboravite na posao. Slušajte je pažljivo i brak će vam biti srećniji.

2. Budite pažljivi prema stvarima koje voli

Žene jako usrećuje kada vide da partner vodi brigu o sitnicama koje su im važne.

– Supruge se osećaju duboko voljenima kada muževi obrate pažnju na stvari koje one vole i koje ih usrećuju. Na primer, kada im ujutro skuvaju šoljicu kafe baš onako kako one vole. Ili, prolaze pored njene najdraže pekare i donesu im poslasticu koju obožavaju – pojašnjava dr. Menli.

To su sve, kaže, male stvari koje mogu uneti jako puno sreće u zajednički život. I naravno, ne zaboravite da joj svako malo kažete koliko je volite. Takođe, podržite je u njenim hobijima, nemojte ih ismevati.

3. Priuštite joj puno fizičkih dodira

Ženama je to posebno jako važno. One fizički dodir povezuju s time jesu li voljene ili ne.

– Istraživanja su pokazala da fizička intimnost i dodiri igraju presudnu ulogu u zaštiti od stresa u ljubavnoj vezi. Srećniji su u braku oni partneri koji su skloniji svesnom fizičkom dodiru, a to pak deluje kao mehanizam za smanjivanje nivoa kortizola u telu – objasnila je ova psihološkinja.

– Ako vaša supruga voli dodire, pobrinite se da je često zagrlite, milujete je po kosi i mazite s njom – dodala je.

4. Budite zainteresovani za nju

– Postavljajte joj pitanja o tome kako je provela dan, slušajte je i postavljajte potpitanja. Važno je da oboje u vezi osete i čuju drugu stranu. Znate li da vašu suprugu nešto muči, pitajte je o tome, čak i kada vam nije previše zanimljivo da slušate ili u vama budi negativne emocije – savetuje dr. Menli.

Takve stvari pokazuju da vam je stalo do nje i do toga kako se oseća, a to je jako važno za srećan brak. Takođe, pratite njene emocije i nemojte forsirati razgovor vidite li da joj je potrebno malo mira i tišine.

5. Brinite o sebi

To je izuzetno važno za srećnu vezu – oba partnera moraju da brinu o sebi kako bi mogli da uzmu u obzir tuđe potrebe i sreću.

– Ne možete nešto natočiti iz prazne šoljice. Ako ste izgoreli ili ste preopterećeni stvarima koje treba da uradite, tada ne možete ni da vodite dobru brigu o sebi i drugima, potrebno je nešto preduzeti – kaže psiholog.

Savetuje da u tom slučaju oba partnera pronađu vremena za sebe i dobro se odmore i napune pozitivnom energijom, takvi brakovi su obično srećniji i puni ljubavi, prenosi mindbodygreen.com.

